Incendiul de la clubul din Mamaia a pornit de la un aragaz lasat nesupravegheat

In momentul izbucnirii incendiului, localul era inchis, acolo aflandu-se doua persoane, cel mai probabil angajati, care au reusit sa se salveze.In urma incendiului, clubul a fost distrus in totalitate, pompierii reusind doar sa impiedice extinderea focului la alte constructii din apropiere.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina in noaptea de luni spre marti la un incendiu izbucnit la fostul club Bamboo din Mamaia . La fata locului s-au deplasat sapte autospeciale de stingere si autoscara, incendiul manifestandu-se violent in momentul cand echipele de interventie au ajuns in zona. Pompierii au realizat echipe de cautare si nu au gasit victime.La un moment dat, in sprijinul pompierilor au mai venit alte doua autospeciale de la servicii private. Echipele au intervenit de mai bine de patru ore pentru stingerea focului. Apoi, cateva autospeciale au ramas acolo pentru a supraveghea zona si a inlatura riscul existentei unor focare ascunse.