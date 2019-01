Procurorii au clasat dosarul incendiului de la clubul Bamboo

Ziare.

com

Pe 21 ianuarie 2017, un incendiu puternic a izbucnit la clubul Bamboo din Capitala, cladirea arzand aproape in totalitate.Creatorul de moda Catalin Botezatu , fost actionar al firmei care opereaza Bamboo, declara la acea vreme ca "e posibil sa fi fost pus foc de cineva", deoarece clubul avea "dusmani".In schimb, anchetatorii precizau ca nu au aveau niciun indiciu cu privire la o mana criminala care ar fi provocat incendiul."Nu exista niciun indiciu cu referire la o mana criminala, asa cum s-a vehiculat. Cercetarea inca nu a inceput in ceea ce priveste structura, locul de unde a pornit incendiul si cum anume s-a propagat. Urmeaza ca, dupa ce avem definitivate aceste lucruri, sa fie analizate cele mai bune ipoteze de lucru si principala versiune a ceea ce s-a intamplat", declara, in ianuarie 2017, seful Serviciului Omoruri din Politia Capitalei, Radu Gavris.