25 de secunde au facut diferenta intre viata si moarte la Colectiv: Am simtit ca fumul imi extrage oxigenul

Cele doua femei au mers impreuna in data respectiva pentru a vedea concertul trupei Goodbye to Gravity, iar marturiile lor au cel putin doua aspecte comune: amandoua aveau pregatire pentru situatii de urgenta si ambele au apreciat ca de la momentul producerii incendiului si pana cand au reusit sa se salveze au trecut 25-30 de secunde."Am vazut ca dupa o astfel de jerba puternica (n.r. - de artificii) ce a lovit partea superioara a stalpului s-a declansat o flacara ce s-a extins foarte repede pe tavan. Grinzile nu au ars, ci rastelul de lemn. S-a extins foarte repede: senzatia pe care am avut-o a fost ca (n.r. - rastelul) era imbibat cu benzina. E vorba doar de asocierile pe care le-am facut in mintea mea. Solistul Andrei Galut a cerut un extinctor, dar nu stiu daca l-a si primit. Mi-am dat seama ca lucrurile nu pot fi controlate si i-am facut semn prietenului meu sa iesim", a spus prima femeie.De profesie arhitect, aceasta a realizat ca incendiul se propaga periculos de repede."Stiu ca timpii de evacuare la incendiu se calculeaza in minute, dar acolo era vorba de secunde. (...) Nu toate persoanele si-au dat seama de scenariul ce urma sa se intample, dar in momentul in care am trecut din incinta clubului in container, deja era imbulzeala. La trecerea din incinta, in container focul era deasupra mea. In container focul nu era problema, ca izola bine, ci inghesuiala. Lumea se misca precum niste valuri. De aici mi-am dat seama ca erau oameni cazuti si m-am concentrat sa nu cad", a relatat femeia.Aceasta a spus ca in fata usii, care nu era deschisa in totalitate, deja erau oameni care se prabusisera unul peste altul."M-am strecurat pe langa gramada, pe langa tocul usii si am reusit sa ies. In opinia mea, existenta acelei trepte nepreluate de un plan inclinat a contribuit la acel blocaj. Afara (...) m-am indreptat spre capatul aleii, apoi prietenul meu a vrut sa se intoarca pentru a ajuta cunoscutii. M-am intors si eu cu el si am ajuns iar langa usa, unde am vazut ca iesea mult fum si exista o gramada de oameni, iar cei de deasupra aveau hainele in flacari. Cei de afara incercau sa ii stinga si sa ii traga de acolo (...) ", a declarat femeia.Aceasta a mai spus ca pompierii au venit dupa aproximativ 15 minute, insa initial au gresit usa, fiind nevoiti sa ocoleasca pana la incinta Fabricii "Pionierul", acolo unde era clubul Colectiv."Salvarile au venit ulterior (n.r. - echipajelor de pompieri), dar nu au intrat in incinta fabricii. Primii care au venit erau doi politisti care nu erau constienti de gravitatea incendiului. (...) As spune ca au trecut 25 de secunde din momentul in care am vazut incendiul si pana am ajuns afara, insa precizez ca aprecierea e subiectiva", a mai spus martora.Versiunea celei de-a doua femei este similara. Ea a povestit ca artificiile ardeau cu intensitati diferite, iar tavanul a fost cuprins de flacari rapid."Totul s-a petrecut in cateva secunde, colega mea mi-a spus: Acum iesim. Intamplarea face ca ea tocmai se intorsese de la un curs de pregatire pentru situatii de urgenta. Multe persoane nu au avut timp sa isi dea seama. Am trecut in container mergand la pas, dar in container s-a produs imbulzeala. Am reusit sa ies din container strecurandu-ma pe langa o gramada de oameni cazuti, care blocau iesirea. Dupa ce am iesit, am vazut cum din spate a venit o flacara - poate de la contactul cu oxigenul - si un nor dens de fum. A fost un fum de o intensitate sordida. Am simtit ca fumul imi extrage oxigenul din plamani. (...) Poate estimez gresit, dar cred ca din momentul producerii incendiului pana la iesire au trecut 25-30 de secunde. Apreciez ca am parcurs o distanta de 10 metri", a relatat a doua martora.In luna octombrie, primii 25 de martori din rechizitoriu au fost citati la Tribunalul Bucuresti pentru a da declaratii in dosarul "Colectiv", cauza in care sunt judecati patronii clubului, pompierii, dar si fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu-Piedone.Dupa pensionarea primului judecator, Valeriu Terceanu, noul magistrat desemnat in acest dosar, Mihai Balanescu, a hotarat sa nu reia procesul de la zero cu audiarea administratorilor clubului, ci sa ii audieze pe supravietuitori. Cercetarile de la Parchetul General au fost incheiate in data de 28 aprilie 2016, cand s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor. La dosarul trimis de Parchet, vorbim de opt inculpati: cei trei patroni ai Clubului Colectiv, trei artificieri si doua societati comerciale (Colectiv Club SRL si Golden Ideas Fireworks Artists SRL).Acuzatiile puse in sarcina lor sunt grave: ucidere din culpa, in forma agravata, avand ca urmare decesul mai multor persoane, vatamare corporala din culpa, in forma agravata, avand ca urmare vatamarea mai multor persoane si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca, sustragerea sau distrugerea de probe sau inscrisuri. Timp de trei ani, dosarul a parcurs pasi putini si greoi: initial s-a inceput judecata lui la Judecatoria Sectorului 4, unde vreme de cateva termene bune s-a discutat strict pe competenta instantei.In final, s-a decis declinarea competentei catre Tribunalul Bucuresti, unde nici acolo dosarul nu a inregistrat progrese, termenele fiind amanate din cauza lipsei de proceduri, erori in citare, angajare aparator etc.Potrivit Parchetului General, in dosar s-au constituit parti civile 139 de persoane, 11 spitale si cinci institutii. In prezent, inculpatii sunt sub control judiciar. In urma incendiului au murit 64 de tineri, iar un alt tanar a murit la aproape doi ani de la tragedie. De asemenea, zeci de persoane inca se afla sub tratament pentru a-si ingriji ranile.