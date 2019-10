4 ani de la incendiul din Colectiv: Sute de persoane au comemorat victimele, in mai multe orase din tara (Foto&Video)

Arad: Colectiv, scris cu lumanari aprinse

Foto: Facebook/ Claudius Honiges

Sibiu: Aproape 100 de oameni la slujba oficiata de Mitropolitul Ardealului pentru victime

La Brasov s-a cantat la chitara

Ziare.

com

Aproape 100 de persoane au iesit in Cluj pentru a comemora victimele.Clujenii adunati la monumentul Memorandistilor au aprins lumanari, au prezentat fotografii cu victimele incendiului si au ascultat melodii ale formatiei Goodbye to Gravity.Unul dintre cei prezenti a spus ca spera ca asemenea tragedii sa nu se mai intample niciodata si sa se afle adevarul despre ceea ce s-a intamplat la clubul "Colectiv".Oamenii au iesit in strada si la Arad: aproximativ 50 de aradeni au participat la o comemorare a victimelor din "Colectiv", cei prezenti avand reprosuri la adresa autoritatilor, pentru ca nu ar fi facut schimbarile asteptate in ultimii ani.Aradenii s-au adunat in Parcul "Mihai Eminescu", din centrul orasului si au aprins lumanari la Crucea Martirilor Unirii, un monument din 1936.Participantii au aprins lumanari si au format cu acestea cuvantul "Colectiv". Pe crucea monumentului au amplasat o coroana cu flori aranjate in forma literei "C"."Ne-am adunat pentru a comemora tragedia din Colectiv. Din pacate, inca nu e nimeni inchis pentru ce s-a intamplat acolo. Inca nu s-a gasit niciun vinovat. Starea asta este total anormala, speram in continuare ca organele in drept sa isi faca datoria. Nu trebuie sa uitam ca au murit foarte multi oameni", a declarat unul dintre initiatorii actiunii, Calin Miclaus, reprezentant al Asociatiei "Aradul Civic".Organizatorii considera ca in cei patru ani scursi nu s-a imbunatatit nimic in sistemul medical si nici in atitudinea autoritatilor."Ne-am fi dorit ca alaturi de noi sa fie si autoritati, sa auzim niste scuze, poate o asumare de responsabilitate. (...) Din pacate, nu am sesizat schimbari nici in atitudinea autoritatilor, de la varf vedem aceeasi atitudine, iar aici ma refer la Raed Arafat. Nimeni nu e de vina, toata lumea isi declina responsabilitatea, pana la urma de vina sunt mortii", a spus Calin Miclaus.Participantii au tinut si un moment de reculegere, iar actiunea lor s-a incheiat dupa o ora.Aproape 100 de sibieni au asistat miercuri seara la slujba de pomenire a victimelor incendiului din clubul "Colectiv" oficiata de Mitropolitul Ardealului, Laurentiu Streza, si un sobor alcatuit din 12 preoti in Catedrala Mitropolitana.Mitropolitul Ardealului a pomenit numele celor decedati in urma incendiului care a avut loc in urma cu patru ani la "Colectiv".Cei aproape 100 de sibieni prezenti la slujba s-au strans in jurul orei 19:00 in Piata Mare din centrul municipiului, unde au aprins lumanari si s-au rugat pentru victimele de la "Colectiv". Pe urma, sibienii adunati pentru comemorare au marsaluit in tacere prin centrul orasului, cu lumanari aprinse, pana la Catedrala Mitropolitana.Cateva zeci de persoane s-au adunat si in centrul municipiului Brasov.In fata Palatului administrativ, in care isi au sediul Prefectura si Consiliul Judetean, precum si in Piata Sfatului, cativa tineri, alaturi de familii, care si-au adus la comemorare si copiii, au cantat, acompaniati de o chitara si au aprins lumanari.Conform estimarilor Jandarmeriei Brasov, in cele doua locatii s-au aflat in total aproximativ 40 de persoane care au participat la evenimentul comemorativ.Oamenii au mai iesit in strada la