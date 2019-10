"A aparut o inregistrare secreta a interventiei ISU la Colectiv: Victimele arse sunt ignorate de salvatori. Arafat: Lucrurile nu pot fi perfecte niciodata!"

Ce contine inregistrarea

"Este grav"

Arafat: Lucrurile nu pot fi perfecte niciodata

Ziare.

com

Timp de 4 ani, aceasta inregistrare ar fi fost ascunsa autoritatilor de catre ISU si IGSU, doua structuri ale Ministerului de Interne, dar un ofiter de pompieri ar fi dat-o acum publicatiei."Pentru ca in imaginile filmate de Departamentul de Informare si Relatii Publice al ISU se vedea altceva decat versiunea care fusese comunicata oamenilor, anume ca interventia de salvare a vietilor a fost impecabila, aceste imagini nu au fost facute publice niciodata!," declara ofiterul de pompieri pentru Libertatea. Potrivit acestuia, filmarile nu au fost vazute decat de catre un grup mic de ofiteri superiori, nu au fost folosite nici la analizele interne, nu au fost date Corpului de Control al Guvernului Dacian Ciolos si nici procurorilor.Inregistrarea contine primele momente ale interventiei, atunci cand in fata containerului se vad victimele in viata care stau pe asfalt, sprijinite de zidul cladirii.Alte victime, cu trupurile contorsionate pe asfalt si cu hainele si pielea topite, agonizeaza. Unii oameni sunt inca in viata. Printre ei, un du-te-vino de pompieri, politisti, jandarmi si agenti de politie locala, fara ca cineva sa se preocupe de victime.," explica ofiterul de pompieri.In majoritatea cazurilor, civilii sunt cei care merg la victime si incearca sa le ajute. Tot ei sunt cei care le cara, cu mainile goale, spre ambulante.In minutul 2:50, in imagini apar primii pompieri care transporta o victima arsa.O tin ca pe un sac, de maini si de picioare. Tot cu mainile goale cara victime si jandarmii, ajutati de politistii locali.In minutul 5:56 apare in imagini pentru prima oara un pompier care verifica pulsul unei victime pe care au scos-o din club, pe jumatate tarand-o pe jos. La 6:50 pompierii incep sa care si ei victimele pe paleti, spre ambulante.La minutul 7:35, colonelul Orlando Schiopu, adjunctul inspectorului sef ISU, cedeaza nervos si injura mortii: "Lasa-i in p**a mea"! Intr-o jumatate de ora, s-au succedat cinci sefi la comanda actiunii de interventie. Orlando Schiopu a fost al 4-lea si a detinut comanda doar 3 minute, intre 23:07 si 23:10, conform documentelor ISU citate de Corpul de Control al Guvernului.La minutul 08:20 se observa primul echipaj de medici, care insa pleaca din club cu targa goala. Langa usa containerului, pompierii sting cu un extinctor un foc mic, izbucnit in coltul dinspre perete. Trupurile oamenilor arsi sunt scoase in continuare din container pe paleti.Potrivit inregistrarii, abia dupa vreo 10 minute salvatorii incep sa se organizeze. Este momentul in care incep sa apara soferii.Intreaga cronologie a interventiei ISU, pe site-ul Libertatea. Valentin Mircea, seful corpului de control al Guvernului Ciolos, este socat de aparitia acestei inregistrari si sustine ca nu a stiut ca exista un astfel de film al interventiei."Daca filmul exista, inseamna ca cei care l-au facut l-au ascuns de noi si, mai grav, de procurori. Cum poate functiona un stat in conditiile in care institutii ale sale ascund altor institutii ceea ce ar trebui, de fapt, sa fie public?!," declara Mircea, pentru sursa citata.IGSU si ISU Bucuresti-Ilfov nu au raspuns intrebarilor ziarului despre existenta filmului si felul in care l-au folosit, insa vor sustine azi o conferinta de presa, incepand cu ora 12:30.Intr-o postare pe Facebook, coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, sustine ca jurnalistii lui Catalin Tolontan de la Libertatea "nu se lasa sa denigreze in continuare, folosind persoanele implicate in tragedia de la Colectiv.""Din dorinta de rating si de a iesi in fata, unii jurnalisti sunt dispusi sa foloseasca sentimentele si durerea unor parinti ca sa-si deserveasca interesul propriu si al institutiei pe care o reprezinta si a eventualilor sponsori care stau in spatele articolelor de denigrare pe care le publica, mai ales in preajma datei de 30 octombrie," spune Arafat.Secretarul de stat a raspuns mai multor intrebari puse de Eugen Iancu, presedintele Asociatiei Colectiv."Nu stiu ce greseli am comis in prima noapte. Ca si oricare interventie la o catastrofa, lucrurile nu pot fi perfecte niciodata, insa daca este sa vorbim de greseli, trebuie sa inteleg despre ce greseli vorbeste dansul si sper sa nu fie vorba de cele mentionate in raportul corpului de control al PM, pentru ca la acuzatiile din raportul respectiv am raspuns printr-un raport amplu care se gaseste pe site-ul DSU," spune Raed Arafat intr-o postare pe Facebook.