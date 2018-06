Arafat: Interventia de la Colectiv e singura de care lumea se plange, fara sa stie ce vorbeste

Ziare.

Prezent la Constanta la invitatia Asociatiei Elevilor din Constanta la a doua editie a evenimentului "Dialog despre Viitor", Raed Arafat le-a vorbit acestora despre infiintarea SMURD si despre inceputurile si dezvoltarea serviciului.El le-a spus acestora si despre interventia din noaptea de 30 octombrie 2015, de la clubul Colectiv, mentionand ca este singura interventie a paramedicilor "de care se plange lumea", desi se poate demonstra ca "a fost in parametri"."Accidentul mare care a fost pe autostrada acum aproximativ un an si jumatate! A intervenit la el Ialomita, Calarasi, Bucuresti, nu stiu cate masini de interventie au fost. Deci nimeni nu s-a plans de interventie. Singura interventie de care lumea se plange de ea, dar fara sa stie ce vorbeste, este interventia de la Colectiv. Dar putem demonstra orice secunda ca interventia de la Colectiv era in parametri. Chiar peste parametri care ar fi putut sa faca alte tari din jurul nostru", a declarat Arafat.El a mentionat chiar ca interventia a fost apreciata mai mult de alte tari decat in Romania, unde nu se intelege ca incidentul de la Colectiv "nu a fost o urgenta obisnuita"."Sunt mai multi din Franta, din Belgia, din alte tari care s-au confruntat cu astfel de situatii sau de alt tip, terorism, care zic ca Romania a reactionat extraordinar. Si in Romania sunt unii care spun 'Nu, interventia era nepotrivita!', dar nimeni nu poate sa ne spuna de ce. Si nimeni nu intelege ca a fost un dezastru, nu a fost o urgenta obisnuita. Urgenta obisnuita este cand ai pentru fiecare pacient resurse, dezastrul este cand ai 200 si oricum esti depasit, asta inseamna un dezastru, o catastrofa si acolo intr-adevar a fost o catastrofa", a explicat secretarul de stat.Raed Arafat a mai spus ca nicio tara din jurul Romaniei nu are capacitatea de interventie in caz de urgenta pe care o are tara noastra, comparand serviciile noastre de urgenta cu cele din Germania sau Franta."Singura tara din toate tarile din jurul nostru care mai are elicoptere de interventie este Ungaria. In Moldova noi mergem, Bulgaria inca nu a facut si gandeste, Serbia nu. Deci, totusi, Romania a evoluat si a facut pasi imensi comparativ cu tarile din jurul ei.In Ungaria pompierii nu fac aceste chestii, ei sunt in urma noastra cu anumite aspecte. Noi ne comparam cu sistemele din Franta si Germania la acest moment. Nu o spun eu, o spun altii, care stiu sistemul nostru foarte bine. Dotarile sunt dotari ultra complexe, fara ele poate ca multe vieti ar fi fost pierdute", a mai declarat secretarul de stat, Raed Arafat.