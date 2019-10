Arafat sustine ca n-a vazut filmarea secreta de la Colectiv... dar foloseste la cursuri poze facute de acelasi pompier in noaptea tragica

Ziare.

Arafat preda la Masterul "Managementul Dezastrelor", la Facultatea de Geografie din Bucuresti. Cursul se numeste "Organizarea sistemului de urgenta si managementul situatiilor de urgenta". Libertatea scrie ca, in cadrul acestui curs, Arafat foloseste fotografii facute de acelasi pompier care a realizat si filmarea de 20 de minute facuta publica ieri, de presa, abia dupa 4 ani.Tot Libertatea a publicat si inregistrarea video. Sursa citata noteaza ca odata cu aceste imagini video a primit si peste 130 de poze facute in 2015. Dintre acestea, cateva sunt folosite la curs de Raed Arafat."La cursul pe care l-a sustinut la institutia de invatamant pe 15 decembrie 2018, Raed Arafat a folosit fotografiile aceluiasi operator pentru a ilustra cronologia momentelor interventiei din clubul bucurestean.Acesta prezenta, pe rand, folosindu-se de poze, secvente ale interventiei, cu explicatii pentru studentii sai. De pilda, pentru momentul orei 22.48, in care pompierii ajung la club, Arafat a adaugat trei fotografii realizate de ISU la fata locului", relateaza sursa citata.Informatiile ies la iveala in conditiile in care seful DSU a declarat ca el nu a vazut imaginile video. Raed Arafat a precizat, joi seara, ca isi va prezenta dupa comemorarea victimelor de la Colectiv si dupa alegerile prezidentiale punctul de vedere cu privire la inregistrarea video aparuta in presa si a mentionat ca are "raspunsuri concrete la toate intrebarile care au fost ridicate".Libertatea a prezentat, joi, o inregistrare video cu primul echipaj ISU care a ajuns la locul tragediei de la clubul Colectiv , filmarea avand aproape 21 de minute.Jurnalistii sustin ca aceasta inregistrare nu a fost facuta publica niciodata, fiind tinuta "ascunsa" de catre conducerea IGSU.Inregistrarea ar fi fost furnizata jurnalistilor de catre un ofiter de pompieri, care afirma ca imaginile au fost vazute de un mic grup de ofiteri superiori de la IGSU si nu au fost date Corpului de control al Guvernului Ciolos, dar nici procurorilor care realizau ancheta in dosarul "Colectiv".