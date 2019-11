Audieri maraton in dosarul Colectiv: Judecatorul anunta ca procesul este aproape de final

Ziare.

com

La finalul sedintei de judecata, magistratul Mihai Balanescu a anuntat ca mai sunt de audiat doar 3 parti civile in acest caz: "In rest, am terminat de audiat martori si parti civile".El a dat detalii si despre inregistrarea interventiei la clubul Colectiv, care a fost tinuta secret de ISU si publicata in mass-media in urma cu doua saptamani. Asta dupa ce avocatii din dosar au cerut ca aceasta inregistrare sa fie depusa la dosar.," a precizat Balanescu.Judecatorul a cerut procurorului de sedinta sa puna la dispozitia instantei o copie a acestei filmari.," a precizat acesta.Printre cei care vor fi audiati sunt fostul primar Cristian Popescu Piedone, cei doi ofiteri ISU, Antonina Radu si George Petrica Matei, si artificierul Marian Moise. O parte dintre inculpatii din acest dosar au dat declaratii in timpul procesului.Magistratul Balanescu le-a atras atentia avocatilor sa vina pregatiti sa puna pledoariile finale, deoarece procesul este pe final. "Sa incepeti sa fiti pregatiti de puneti concluzii, ca nu se stie niciodata," a spus magistratul.Mihai Balanescu a preluat judecarea acestui dosar pe 22 octombrie 2018, dupa ce judecatorul Valeriu Mihail Terceanu s-a pensionat la finalul lunii august.