De ce judecatorul din procesul Colectiv a mentinut ca probe in dosar interceptarile telefonice realizate de SRI

Interceptarile, autorizate de sambata dimineata

Voiau sa stearga probele

Deciziile CCR din 2016-2019

Avocati: Anulati interceptarile

"Legea era neclara"

Cererea, respinsa ca nefondata

"Se poate discuta despre nulitatea absoluta a acestora doar in situatia in care a fost depasita sfera sprijinului tehnic", explica magistratul in motivarea sentintei.Judecatorul mai arata ca evaluarea acestui probatoriu a fost stabilita de procurori si ca nu exista indicii de "conducere" a anchetei de catre SRI.Mihai Balanescu a respins ca nefondate cererile avocatilor din dosarul Colectiv, care solicitau excluderea tututor interceptarilor administrate in cursul urmaririi penale. In termeni tehnici era vorba de nulitatea absoluta a mijloacelor de proba constand in suportii optici care stocheaza rezultatele activitatilor de supraveghere tehnica.In esenta, era vorba de masuri de supraveghere dispuse de procurori din cadrul Parchetului Capitalei, cei care au deschis prima ancheta in acest caz. Incendiul din clubul Colectiv a avut loc in noaptea de vineri 30 octombrie 2015.Primul procuror care a preluat cazul a autorizat imediat, sambata, 31 octombrie 2015, de la ora 7.00, masuri de supraveghere tehnica, constand in interceptarea, inregistrarea si localizarea convorbirilor si comunicatiilor telefonice ale mai multor persoane, printre care patronii clubului Colectiv, artificierii si alte persoane implicate in organizarea concertului trupei Goodbye to Gravity. Aceasta masura era una provizorie, pentru 48 de ore.Un magistrat de la Tribunalul Bucuresti a confirmat, pe 1 noiembrie, ordonanta provizorie a procurorului si a incuviintat monitorizarea mai multor persoane implicate in organizarea evenimentului din Colectiv pentru inca 28 de zile. Interceparile si filajul a fost realizat de SRI, potrivit datelor din motivarea Tribunalului Bucuresti.Asa s-a aflat, de exemplu, ca patronii firmei care a organizat focul de artificii in club discutau in seara de 31 octombrie despre stergerea sau falsificarea unor probe."M-a sunat Adriana sa stergi si de pe desktop folderul cu colaboratorii", "Ca si eu trebuie sa ma duc acum sa dau declaratii la politie, ca nu stiu ce. Voiam sa te intreb. Pe jeturile tale scrie Laser Shows? Ca trebuie sa-mi dai o foaie repede pe mail de inchiriere", sau "Ca vreau sa discutam chestia asta, stii? Ca noi la clubul ala unde a luat foc, am avut niste jeturi cu CO2", erau doar o parte din interceptari.La cateva luni de la tragedia din Colectiv, in martie 2016, CCR dadea prima decizie (51/2016) prin care a scos serviciile secrete din ancheta penala. Au urmat apoi alte decizii ale CCR (302/2017, 685/2018 si 26/2019) care au stabilit ca actele de urmarire penala realizate de acestea in dosarele aflate pe rolul instantelor sunt lovite de nulitate absoluta.Prin Decizia 302/2017, CCR a dispus ca probele administrate de organe de cercetare penala necompetente, asa cum este considerat SRI, pot fi anulate.Prin Decizia 22/2017, CCR a decis ca aceste mijloace de probe pot fi excluse fizic de la dosarul cauzei.CCR a stabilit prin Decizia 26/2019 ca protocolul incheiat de Parchetul General si SRI in 2009 este integral neconstitutional, iar cel din 2016, partial neconstitutional. Practic, probele stranse in baza protocolului din 2009 pot fi anulate.Asa ca nulitatea absoluta a proceselor-verbale de redare a interceptarilor telefonice a fost motivata de avocati cu deciziile CCR, care au aratat ca SRI nu are calitatea de organ de urmarire penala. Ei au cerut si excluderea fizica a probelor din dosar.Judecatorul Mihai Balanescu motiveaza de ce le-a respins cererile. Potrivit acestuia, probele pot fi anulate doar daca a fost depasita "sfera sprijinului tehnic".Astfel, fata de considerentele deciziei Curtii Constitutionale nr. 302/2017, nulitatea absoluta ca sanctiune a nerespectarii normelor de competenta are in vedere distinctiile privind competenta parchetelor dupa materie si calitatea persoanelor, iar nu competenta organelor delegate de procuror pentru efectuarea unor anumite acte de urmarire penala.In plus, interceptarile si inregistrarile efectuate, anterior Deciziei nr. 51/16 februarie 2016 a CCR, sprijinul Serviciului Roman de Informatii, nu pot fi inlaturate, avand in vedere diferenta dintre administrarea mijlocului de proba si acordarea suportului tehnic in acest sens, astfel cum rezulta si din decizia Curtii Constitutionale nr. 779/2017.", motiveaza magistratul. Potrivit acestuia, o alta interpretare ar putea pune in contradctie cele doua decizii CCR, Decizia 51/2016 si Decizia 302/2017.Mihai Balanescu precizeaza ca nu erau clar si previzibil stabilite in lege limitele acestui "suport tehnic" in cauze care exced sigurantei nationale - care este de competenta SRI.Conform inscrisurilor depuse la dosarul cauzei, supravegherea tehnica mentionata (interceptari telefonice) a fost realizata "tehnic", in perioada octombrie - decembrie 2015, de catre SRI.Totusi, instanta considera ca nu sunt indeplinite conditiile unei vatamari de neinlaturat decat prin nulitatea acestor mijloace de proba administrate, neexistand nici un caz de nulitate relativa in baza art.282 alin.1 Cpp.Evaluarea probei a fost stabilita potrivit atributiilor de organele judiciare, neexistand indicii dea anchetei de catre SRI", conchide Tribunalul Bucuresti.Potrivit acestuia, prevederile Codului de procedura penala nu prevad excluderea, automat, a oricarei probe administrate nelegal.Sub acest aspect, cererea de inlaturare a acestor probe este nefondata", conchide judecatorul Mihai Balanescu.