Dupa Colectiv, am discutat tot. Mai putin cel mai important lucru

Lucian Lumezeanu este fost jurnalist Ziare.com, manager de Public Affairs si Public Relations in cadrul unei companii multinationale, presedinte al boardului Asociatiei pentru Promovarea Eficientei Energetice in Cladiri - Roenef si este implicat in mai multe asociatii din domeniul eficientei energetice si sigurantei la incendiu

Ziare.

com

1. Coruptie si functionarea statului2. Tratarea arsilor si infectiile din spitaleFoarte importante. Dar ele se refera la cadrul larg al politicii si performantei statului, valabil pentru toate domeniile, respectiv la efectele de DUPA incendiu.Dar nu lipseste ceva in aceasta dezbatere despre un incendiu, cel mai grav incendiu din Romania? Cum ar fi siguranta la incendiu in sine? Cum ar fi masurile concrete la nivel legislativ sau de politici? Cum ar fi ca, dincolo de a face fata tratarii victimelor, trebuie sa ne asiguram ca nu avem cauza, adica focul in cladiri?Sa ne intelegem, nu e ca si cum nu s-a schimbat nimic dupa Colectiv. Dincolo de cateva masuri legislative, s-au schimbat comportamente.Spre exemplu, pompierii nu iti dau avizul prea usor si iti cer masuri suplimentare de protectie. Proiectantii, arhitectii sunt si ei mai atenti la siguranta la incendiu, de la materialele folosite pana la posibilitatea evacuarii. Chiar si multi dintre dezvoltatorii imobiliari au inceput sa insiste pe siguranta la incendiu a cladirilor.Dar obligatiile legale? Iar prin asta ma refer la cele mai concrete piese de legislatie - normativele tehnice de siguranta la incendiu. Cele mai multe dintre ele sunt vechi, demult depasite, de la cele care se refera la structura cladirilor pana la cele referitoare la instalatiile electrice.Sa luam exemplul care imi este cel mai la indemana. Normativul tehnic privind siguranta la incendiu a cladirilor, P118, Partea 1. Este acel normativ pe care trebuie sa il respecti atunci cand construiesti - iti spune ce tipuri de materiale sa pui pe cladire, cate iesiri in caz de incendiu, categoriile de materiale si cladirile de risc si multe altele. Extrem de important.Este vechi de 20 de ani. Doua decenii. Din 1999. Practic dintr-o alta Romanie, cu lucruri care acum au disparut. De pe vremea ultimei mineriade. A Guvernului Radu Vasile si a CDR. A perioadei pre-pre-aderare la Uniunea Europeana. Pre-smartphones.Suntem, la acest capitol, ultimii din Europa. Spre exemplu, tari din vecinatate pe care ne place, uneori, sa le privim de sus, precum Serbia, Macedonia sau Bulgaria, si-au actualizat normativele de siguranta la incendiu a cladirilor in ultimii cativa ani, avand acum unele dintre cele mai avansate din Europa.Este cu atat mai important cu cat siguranta la incendiu in cladiri SCADE aproape de la sine. Avem materiale tot mai inflamabile in interior de la electrocasnice la materiale sintetice, astfel incat acum o cladire e cuprinsa total de flacari in caz de incendiu in 3 minute.In 1950 era nevoie de 25 de minute pentru asta. Problema ta, ca iti arde ceva in interior, devine problema altora, pentru ca focul se extinde. Ca la Grenfell.Avem tot mai multe materiale inflamabile si in exteriorul cladirii, pentru termoizolare. Bune in multe situatii, dar pentru care e nevoie de masuri de siguranta suplimentare.Cum e posibil ca un act de asemenea importanta sa nu fie revizuit dupa atat de mult timp? Nici macar dupa Colectiv, cand fusese redactat un nou proiect, pus in dezbatere publica de guvernul tehnocrat si apoi retras si abandonat definitiv odata cu schimbarea Executivului?Povestea e una tipica pentru lipsurile administratiei din Romania, mai ales ale Ministerului Dezvoltarii Regionale, care are in grija acest domeniu. Pe scurt, lipsuri.In primul rand, lipsa de vointa politica. Pur si simplu, decidentii politici au "uitat" ca acest subiect trebuie rezolvat. Si nu e pentru ca nu li s-a adus la cunostinta. Chiar si cand s-au angajat la asa ceva, cum a fost la acordul semnat intre Federatia Patronatelor Societatilor din Constructii cu Guvernul, in decembrie 2018.Una dintre prevederi, pierduta printre cele care au fost transpuse in celebra Ordonanta 114, era si actualizarea P118/1999, pentru care Guvernul isi lua ca termen martie 2019. Desigur, nu s-a tinut de cuvant.Dar mai e si o chestiune de lipsa de capacitate si organizare administrativa. Lipsa de personal. Pare incredibil intr-un minister-mamut, dar Directia Tehnica, echivalentul unui minister mai mic, are o lipsa cronica de personal.Serviciul Reglementari Constructii din minister, care acopera o zona imensa, are doar vreo 3 oameni disponibili efectiv pentru ce sugereaza numele, adica reglementari in constructii, un domeniu de importanta enorma. Ar trebui angajati acolo minim 10-20 de oameni cu experienta.Comitetele tehnice, cele in care specialisti externi din domeniu dezbat diverse chestiuni, sunt de multe ori nefunctionale, in mare parte pentru ca participarea nu e remunerata si oamenii isi pierd timpul pe banii lor.Ca rezultat, legislatia sigurantei la incendiu care tine de minister (ca normative ori standarde) e ramasa in urma. Au de suferit atat industria constructiilor, cat mai ales populatia, care isi asuma riscuri mai mari.Intre timp, daca vrei sa spui asta, esti acuzat ca "incerci sa profiti de o tragedie". Dar probabil ca doar o noua tragedie o sa ne trezeasca.PS - Dezbaterea despre siguranta in fata hazardului focului e mult mai larga si poate include discutii despre strategia nationala (lipsa) de siguranta la incendiu, metodele de testare a materialelor, fumul ca principal ucigas in incendii, cum pot ajunge pompierii la unele cladiri in orasele sufocate de masini parcate care blocheaza interventia, cum se face verificarea lucrarilor de catre un Inspectorat de Stat pentru Constructii care nu are capacitate suficienta si multe alte lucruri. La toate sau aproape toate suntem cu minim un deceniu in urma.Nota: Lucian Lumezeanu este manager de comunicare al unei companii care comercializeaza produse incombustibile (care nu ard), a fost ambasador pentru Romania al campaniei europene #Together4FireSafety si este unul dintre initiatorii Coalitiei pentru Siguranta la Incendiu a Cladirilor.