IGSU, dupa filmarea de la Colectiv: Toata lumea arata cu degetul spre pompieri. Credeti ca ei merita asta?

Ziare.

com

"Toata lumea arata cu degetul spre pompieri! Istoria se repeta in fiecare an! In ultimele zile, salvatorii au fost supusi unei presiuni publice uriase! De ce? Pentru ca se contesta public modul lor de interventie la incendiul din 30 octombrie 2015 si sunt acuzati pe nedrept de ascunderea unor probe.Sa nu uitam eforturile pe care le-au depus si le depun zilnic pompierii, precum si miile de vieti salvate in fiecare an. Si ei sunt oameni! Ii vedeti la incendii, inundatii, cazuri de prim ajutor, accidente, absolut in toate situatiile in care sunt solicitati. Credeti ca ei merita asta?", se arata pe pagina de Facebook a Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).In aceeasi postare, pompierii sunt indemnati sa poarte cu demnitate haina militara, sa plece in misiuni cu acelasi curaj si sa isi respecte scopul in salvarea de vieti."Ramaneti fideli crezului vostru si fiti aproape de oamenii care au nevoie de voi!", se mai arata in mesaj.Un filmulet publicat recent de jurnalistii Libertatea arata modul haotic in care au actionat echipajele ISU, iar Raed Arafat a precizat ca nu stia de existenta inregistrarii. Nici procurorii nu au stiut de existenta filmarii, pe care ulterior au solicitat-o de la ISU.In urma vizionarii filmului, Parchetul General a trimis procurorilor militari cauza pentru a-i ancheta pe salvatori.