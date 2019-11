Marturii cutremuratoare in dosarul Colectiv: De ce iubitul unei fete decedate in incendiu s-a sinucis dupa cateva luni

"L-am ingropat langa ea"

In sala de judecata au venit pe rand rudele si prietenii Valentinei Florea, cunoscuta de prieteni ca Tina, decedata in clubul Colectiv in noaptea de 30 octombrie 2015. Tanara a venit in club alaturi de prietenul ei, Razvan Soroceanu, zis Esticu, prieten cu baietii din trupa "‚Ā£Goodbye to Gravity".Razvan Soroceanu a scapat cu viata in noaptea in care s-a intamplat drama. El nu a suportat insa pierderea iubitei, iar dupa doi ani de la tragedie s-a sinucis. Este considerat a 65-a victima din clubul Colectiv."Stiu ca in trecut au fost discutii intre mine si Razvan care imi spunea ca nu mai are rost sa traiasca fara iubita lui pe care a pierdut-o in club," spune, in sala de judecata, unul dintre prietenii cuplului.Potrivit acestuia, inainte de incendiul din Colectiv, el nu a sesizat la Razvan o sensibilitate pe fond psihic de asa natura: "Mama Valentinei Florea povesteste ca Razvan a fost fost afectat de decesul fetei.," spune aceasta.Tase Florea, tatal Valentinei Florea, povesteste ca dupa decesul fetei sale traieste intr-un cosmar care nu se mai termina: ""Razvan spunea mereu ca vrea sa fie inmormantat langa Valentina. Imi pare rau ca a facut un asemenea gest.," mai spune tatal Valentinei.La acest termen a fost audiat si fostul primar al Sectorului 4, Cristian Popescu Piedone.