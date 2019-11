Marturii cutremuratoare in procesul Colectiv: Viata mea este intre biserica si cimitir

"Am ramas cu sechele ireversibile"

Procesele in acest proces incep, de regula, in jurul ore 12:30 si se termina seara tarziu. Magistratul a fixat audieri saptamanale in acest caz mediatizat. De exemplu, in lua octombrie au fost 5 termene, in datele de 3, 10, 17, 24 si 31. Audierile s-ar putea finaliza in cateva termene.Victimele care au fost audiate joi au povestit ce probleme au avut in spitalele din Romania dupa ce au fost salvate din club.," a spus unul dintre raniti.Acesta a ramas cu un deficit la mana stanga si nu o poate indoi complet.Am ramas cu o stare de irascibilitate si atacuri de panica. Viata profesionala a fost afectata, pentru ca trebuia sa merg la kinetoterapie, dar nu a implicat reducere de venituri", a declarat acesta.O alta victima povesteste ca are 70% capacitatea de munca afectata, iar din acest motiv viata sa profesionala a avut de suferit si a trebuit sa renunte la locuinta inchiriata pentru a se muta impreuna cu mama sa:"Am facut si fac kinetoterapie si terapie psihologica, va trebui sa fac asta cateva luni pe an, toata viata. Pentru tulburare de stres post-traumatic si episoade depresive am facut tratament si fac in continuare.Am ramas cu sechele ireversibile la nivelul umerilor. Nu pot ridica mainile asa cum trebuie, am rani din cauza operatiilor de prelevare pentru grefare. Am ramas cu leziuni estetice extinse la nivelul scalpului, bratelor, spatelui, mainilor si antebratelor.Vreo 6 luni am luat calmante. Arat ca viata profesionala a fost foarte afectata. Sunt dependenta de familie, m-au ajutat si ma ajuta, a trebuit sa renunt la locuinta cu chirie si m-am mutat cu mama."O alta victima a povestit judecatorului ca a suferit arsuri pe 24% din suprafata corpului."Am avut doua operatii majore, doua ambulatoriu, 42 de zile spitalizare in total. Patru luni de recuperare, inclusiv asistenta psihologica. Cateva luni a fost afectata motricitatea ambelor maini, acum sunt recuperat 100%," povesteste aceasta.Femeia a ramas cu mai multe cicatrice pe corp, la nivelul mainilor, gatului si piciorului stang.La tribunal a fost audiata si Ioana Petre, mama lui George Claudiu Petre, care a murit, la varsta de 36 de ani, in urma incendiului."Era unicul meu fiu, cu care locuiam impreuna. Tatal lui, sotul meu, a decedat in 2009. Aveam o relatie foarte stransa cu fiul meu. Daca aveam o problema, el nu pleca cu prietenii lui. l-am vazut cu spatele gol (in film - n.red.) si nu era ajutat.A fost scos si aruncat pe caldaram. Putea sa calce pe cadavre, dar nu a calcat, si-a ajutat semenii.Din cauza durerii provocate de disparitia fiului meu, am fost diagnosticata cu insuficienta cardiaca. Inainte aveam doar probleme cu tensiunea. La cateva luni a decedat si fratele meu, singurul meu sprijin," spune femeia.Judecatorul a intrebat-o daca a avut si cheltuieli cu inmormantarea, datini crestinesti, pomeni."Viata mea este intre biserica si cimitir. Lumina fiului meu nu se stinge niciodata. Am facut toate datinile crestinesti," ofteaza femeia.Procesul la Tribunalul Bucuresti continua cu audierea altor victime si a rudelor celor decedati in clubul Colectiv.