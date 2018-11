Noi marturii din iadul Colectiv. Adi Despot: Am fost unul dintre ultimii oameni care au iesit din club

"Am revazut de multe ori scena"

In acest caz sunt conexate trei dosare: al fostului edil al Sectorului 4, al patronilor clubului Colectiv si al celor doi inspectori ISU. Aproximativ 10 martori au fost citati joi la Tribunalul Bucuresti pentru a fi audiati in acest caz.Printre acestia mai multi spectatori de la concertul trupei "Goodbye to Gravity", consilieri locali din Sectorul 4 si actualul primar al sectorului 4, Daniel Baluta. Edilul era viceprimar in 2015, si a dat detalii instantei privind modul in care erau emise avizele de autorizatii in cazul societatilor.Adrian Despot a fost ranit in clubul Colectiv, iar dupa incendiu s-a implicat sa-i ajute pe raniti, pana in momentul in care au venit primele ambulante. El a povestit ca era prieten cu membrii trupei "Goodbye to Gravity" si ar fi trebuit sa cante o melodie impreuna cu ei: "Am facut si repetitii in acest sens"."Eram cu un prieten, Cezar Popescu, intr-o zona de langa scena, cand la un moment dat s-a facut liniste. Am sesizat o suprafata suficient de mare a tavanului care era cuprinsa de foc. Am revazut de multe ori scena in mintea mea. Erau bureti si pe stalpi si pe tavan, material care se foloseste teoretic la antifonare. Buretii absorb, asta fac", povesteste Despot.Cantaretul spune ca nu a vazut extinctoare in club: "pe vremea aceea nu ne uitam dupa extinctoare, dupa Colectiv am inceput sa ne uitam."Dupa ce a vazut tavanul cuprins de foc, si-a luat haina si a fugit spre iesire. A ajuns la usa de la containerul din fata clubului, dar a fost blocat de imbulzeala."Mi-am prins un picior in imbulzeala, iar presiunea din spate m-a pus la pamant. Am fost norocos sa fiu unul dintre cei care au avut contact cu solul. Peste mine s-a facut un morman de oameni. Am simtit fumul", rememoreaza Despot.Aerul era irespirabil, asa ca si-a pus bluza peste nas si a asteptat. Cineva a dechis usa si a declansat tragedia, deoarece oxigenul a intrat in club."Eram pe jos cand am auzit bubuitura, cand a venit flacara. Asociez momentul cu deschiderea usii. Nu stiu de ce s-a deschis usa, toata lumea incerca sa iasa. Cand presiunea oamenilor de deasupra mea s-a diminuat mi-am scos piciorul si m-am ridicat. Am fost unul dintre ultimii oameni care au iesit din club. Era intuneric si era fum. Am vazut oamenii vii, oameni morti. Oameni prabusiti pe jos", rememoreaza Despot.Cantaretul explica judecatorului ca in momentul in care a iesit din club a incercat sa traga mai multi oameni afara."Erau oameni prinsi ca intr-o ambuscada. Cand oamenii au fost scosi din cadrul usii am reintrat in club. Nu mai era nimeni in container. Am reintrat in club si mi-am recuperat vesta si telefonul mobil", a declarat Despot.Ioana Cucu a plans astazi in sala de judecata, cand a povestit despre tragedia din Colectiv. A fost la concertul din Club impreuna cu prietenul sau, care a aflat ca "Goodbye to Gravity" urma sa sustina un concert. Tanara mai fusese anterior in club, la alte evenimente."Era multa lume, dar nu era asa mare inghesuiala". Ioana Cucu statea impreuna cu niste prieteni in zona dintre bar si intrare, ulterior s-au dus spre partea din spate a salii."In fata scenei erau doua randuri de stalpi. Era o diferenta de culoare de la jumatatea stalpului in sus. Tavanul era ca o forma de grilaj, in forma de stinghii, nu stiu din ce material era", rememoreaza martora.Ioana Cucu a vazut artificiile si a observat ca ultimile jerbe de artificii au sarit in sus, spre tavan."Am vazut o flacara in partea superioara a stalpului. Solistul formatiei s-a oprit si a spus: Asta nu era in program!Cineva a incercat sa stinga flacara cu ceva ce parea a fi o sticla de bere. Flacara a ajuns in coltul tavanului, atunci am plecat spre iesire. Aceasta este ultima imagine pe care o am din club", poveste Ioana Cucu. La iesire erau multi oameni si deasupra se vedea un val negru de fum.Una dintre tinerele audiate, Nicoleta Dumitrescu, a zis ca nu o sa uite niciodata ce s-a intamplat in Colectiv. Ea a venit in club cu Madalina Strugaru, prietena lui Andrei Galut, solistul "Goodbye to Gravity". Madalina Strugaru a decedat dupa cateva zile de la incendiu, din cauza ranilor extrem de grave.Tanara a dat detalii despre cum au sarit scanteile. "La ultimul rand de artificii am perceput foarte clar cum scanteia a sarit pe partea superioara a stalpului si am vazut cum s-a aprins".Prietenul ei i-a spus sa plece, dar fata s-a intors dupa geanta ei care era pe scaun. Impinsa de multime, ea a cazut in containerul care era in fata intrarii."De jos fiind, am vazut deasupra mea persoane care ardeau pur si simplu. In opinia mea, prin deschiderea usii s-au creat conditii ca flacarile din club sa se extinda in container. Paradoxal, salvarea mea a fost ca am stat jos, a fost un noroc.Respiram greu si-mi pusesem geaca deasupra capului. Era fum si nu se putea respira. Am stat culcata si l-am sunat pe iubitul meu care a venit sa ma ia. Respiram cu greu. Nu puteam sa ma sustin in picioare si m-a luat in brate", a povestit tanara.Dupa ce a iesit, s-a asezat pe bordura pentru a-si reveni, dar avea probleme cu respiratia. Dresul sau arsese in timpul incendiului. Au decis sa se duca la spital cu masina, impreuna cu prietenul ei si un alt cuplu."Ne-am dus la Pantelimon, am zis sa nu ne ducem la un spital aproape de club. Aveam probleme cu respiratia. Prietena mea avea probleme intr-o zona in care era arsa. La spital am asteptat mai multe minute, fara sa fim bagati in seama.Doamna respectiva nici nu ne baga in seama. Am intrat cand s-a deschis o usa. Am intrat, mai mult in fuga, unde am explicat ce s-a intamlat si ca urmeaza sa vina si alte persoane", rememoreaza Dumitrescu.Supriza avea sa vina la spital, unde Nicoleta Dumitrescu povesteste despre modul neplacut in care a fost tratata de personalul medical."Desi mi-au spus ca ma interneaza, au revenit si au spus sa vin luni pentru control. Am primit doar o masca de oxigen. M-a pus pe un pat de spital, nu avea nici cearsaf. Imi era frig, de la arsuri. Am primit o patura murdara si mirosea urat, iar din cauza ei am avut probleme mai tarziu.Mi-au dat apa de la chiuveta intr-un pahar in care bausera ei cafea, l-au clatit putin. Am plecat sambata dimineata din spital si m-am intors luni la spital. Au vrut sa ma interneze atunci, dar am zis ca nu. Am stat de la 13.00 la 23.00, fara sa-mi faca analize. Mi-a fost sila de modul in care m-au tratat.""Nu pot sa dorm, am insomnii. Sunt irascibila, nervoasa, nu mai am rabdare", arata tanara cum i s-a schimbat viata.