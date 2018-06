Parchetul General a extins ancheta in dosarul Colectiv. Va fi investigata interventia autoritatilor dupa incendiu

Ziare.

Printre cei prezenti la Parchetul General s-a aflat si Eugen Iancu, fondatorul Asociatiei Colectiv GTG 3010 si tatal unui tanar care s-a stins din viata in spital, la trei saptamani de la incendiu."Sunt chemate patru persoane la audieri, trei parinti si o victima. (...) Noi am depus plangeri penale de doi ani de zile. Am reclamat ce s-a intamplat dupa incendiu, tot ce inseamna sistemul sanitar. Aceste plangeri vizeaza modul in care s-a intervenit dupa incendiu. De doi ani noi semnalam faptul ca au murit 27 de persoane in acea noapte, in incendiu, dupa care 37 au murit ulterior, din cauza interventiilor si tratamentelor in spitale , din cauza celor care au decis ca nu pot sa plece copiii nostri la spitale specializate., pe ce baze cei de la DSP au facut controale in urma carora a reiesit ca bacteriile in spitalele romanesti sunt intre 0 si 1%, in conditiile in care, in Germania, se recunoaste un procent de 5 - 6%.. (...) Plangerile sunt facute de", a declarat pentru Agerpres Eugen Iancu.In dosarul Colectiv au fost trimisi in judecata patronii clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu; Daniela Nita - patroana firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Cristian Nita (director) si Viorel Zaharia (pirotehnist), precum si persoanele juridice SC Colectiv Club SRL si SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL.De asemenea, au fost trimisi in judecata fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, trei angajati din cadrul primariei: Aurelia Iofciu - sef al Serviciului autorizari comerciale, Larisa Luminita Ganea - consilier superior, Ramona Sandra Motoc - referent superior, ambele in cadrul aceluiasi serviciu, dar si pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei.