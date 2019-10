Parchetul General ar fi cerut imagini de la ISU din seara tragediei, insa a primit doar cateva cadre

Ziare.

Surse din parchet au declarat pentru Digi24 ca, in urma cu 4 ani, cand a fost deschis dosarul penal pentru ucidere din culpa in cazul Colectiv, procurorii au trimis la ISU doua solicitari: una privind un raport despre activitatea din seara respectiva si una vizand imaginile realizate in timpul interventiei, daca acestea existau.Cei de la ISU au trimis cateva imagini, insa doar cateva cadre filmate in interiorul clubului Colectiv, nu si filmarea de 20 de minute si 40 de secunde.Amintim ca joi, dupa ce in presa a aparut filmarea "secreta", oficialii de la IGSU au sustinut o conferinta de presa in care au declarat ca nu au dat publicitatii imaginile video pentru ca nu au fost cerute "punctual", iar din oficiu nu se publica astfel de materiale cu puternic impact emotional.Astfel, se poate vorbi de o posibila infractiune.Iata ce spune articolul 275 din Codul Penal: "Sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri(1) Sustragerea, distrugerea, retinerea, ascunderea ori alterarea de mijloace materiale de proba sau de inscrisuri, in scopul de a impiedica aflarea adevarului intr-o procedura judiciara, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 5 ani.(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza impiedicarea, in orice alt mod, ca un inscris necesar solutionarii unei cauze, emis de catre un organ judiciar sau adresat acestuia, sa ajunga la destinatar".Sursele din PG au mai afirmat ca nu se va deschide dosar separat. Totusi, exista posibilitatea ca acestia sa fie chemati la audieri in dosarul deschis in 2016, in care se fac cercetari cu privire la interventia din seara tragediei.Precizam in context ca Parchetul General a solicitat, joi, IGSU inregistrarea video realizata de subofiterul care a insotit primul echipaj ISU Bucuresti-Ilfov ajuns la clubul Colectiv, in noaptea de 30 octombrie 2015.Timp de 4 ani, aceasta inregistrare nu a fost facuta publica de catre ISU si IGSU, doua structuri ale Ministerului de Interne, dar un ofiter de pompieri ar fi dat-o acum presei. Inregistrarea a fost publicata joi de cotidianul "Libertatea".