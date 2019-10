Parchetul General solicita de la ISU inregistrarea secreta din cazul Colectiv: Procurorii nu au avut aceasta proba

Ziare.

Timp de 4 ani, aceasta inregistrare ar fi fost ascunsa autoritatilor de catre ISU si IGSU, doua structuri ale Ministerului de Interne, dar un ofiter de pompieri ar fi dat-o acum presei. Inregistrarea a fost publicata joi de cotidianul "Libertatea."Potrivit unui comunicat al Parchetului General, procurorii din cadrul Sectiei de urmarire penala si criminalistica nu au avut la dosarul cauzei inregistrarea video aparuta azi si nici nu au avut cunostinta de existenta acesteia in cursul derularii anchetei penale, care s-a finalizat prin trimiterea in judecata a unui numar sase persoane fizice si doua persoane juridice.Este vorba de rechizitorul din Dosarul Colectiv, caz aflat pe rolul instantelor."Inregistrarea video a fost solicitata astazi, 24 octombrie 2019, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, urmand a fi valorificata in cadrul urmaririi penale in cauza aflata in prezent pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica, referitoare la incendiul din clubul," arata Parchetul General.I.S.