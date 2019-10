Parchetul Militar incepe urmarirea penala in rem in cazul filmarii "secrete" de la Colectiv

Ziare.

In plus, se fac cercetari pentru sustragerea de probe, avand in vedere ca filmarea a fost ascunsa patru ani, dar si pentru profanarea de cadavre sau morminte, avand in vedere ca un ofiter ISU este auzit injurand victimele."Procurorii militari din cadrul Parchetului Militar de pe langa Tribunalul Militar Bucuresti au dispus prin ordonanta din data de 29 octombrie inceperea urmaririi penale cu privire la fapte sub aspectul savarsirii infractiunilor depentru a se efectua cercetari cu privire la aspectele care rezulta din vizionarea imaginilor video aparute in spatiul public in legatura cu modalitatea de interventie si acordarea primului ajutor la incendiul de la clubul Colectiv, din seara de 30 octombrie 2015 de catre persoane care au calitatea de militar", a transmis, marti Parchetul Miliar Bucuresti.Sursa citata a precizat, de asemenea, ca a fost inceputa urmarirea penala sub aspectul savarsirii infractiunii deInfractiunea vizeaza "imprejurarile in carecare surprindeau momentele ulterioare incendiului din clubul Colectiv", se mai arata in comunicat."Prin aceeasi ordonanta s-a dispus inceperea urmaririi penale si sub aspectul savarsirii infractiunii depentru a fi efectuate cercetari referitoare la imprejurarile in care, potrivit inregistrarilor audio-video aparute in spatiul public, o persoana avand calitatea de militar a adresat cuvinte injurioase, posibil la adresa unor persoane decedate in incendiul din clubul Colectiv", se mai arata in document.Procurorii precizeaza ca efectueaza acte de urmarire penala in raport de infractiunile mentionate "in vederea stabilirii tuturor imprejurarilor de fapt in cauza fiind de legate organele de cercetare ale Politiei Judiciare din cadrul Politiei Municipiului Bucuresti, Serviciul Omoruri". O filmare de aproximativ 20 de minute facuta in noaptea interventiei la incendiul din clubul Colectiv, din urma cu patru ani, tinuta secreta, a fost facuta publica de Libertatea.Imaginile, filmate de un subofiter care a insotit primul echipaj ISU Bucuresti Ilfov ajuns la locul dezastrului, arata dezorganizare, haos, raniti carati de maini si de picioare sau pe paleti, dar poate fi auzit, conform Libertatea, cel care a coordonat la un moment dat operatiunea, Orlando Schiopu, injurand victimele.Orlando Schiopu a spus, joi, intr-o conferinta de presa, ca pompierii au fost anuntati atunci de un incendiu, si nu ca ar fi cateva sute de oameni care nu pot iesi dintr-o incinta sau mari arsi."Am dat fata in fata cu o situatie pe care nu am mai intalnit-o. Nu suntem pregatiti in scoli pentru dezastre si nici nu suntem roboti. Am fost anuntati pentru un incendiu, nu anuntati ca ar fi cateva sute de oameni care nu pot iesi dintr-o incinta sau mari arsi", a spus Orlando Schiopu.