Pintea, despre ancheta Colectiv: Arafat si Banicioiu mi-au reprosat ca am dat documente la instanta fara sa-i anunt!

Raed Arafat este seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU), iar Nicolae Banicioiu era ministrul Sanatatii in momentul in care a avut loc tragedia. Jurnalistii de la Libertatea consemneaza faptul ca, pe data de 4 octombrie, un grup de reprezentanti ai victimelor din Colectiv a discutat, in sediul Ministerului Sanatatii, cu Sorina Pintea.La un moment dat, o parte dintre supravietuitorii incendiului si rudele unor tineri decedati in club au intrebat-o pe Pintea de ce noua ancheta a Parchetului avanseaza atat de incet. In plus, ei i-au atras atentia ca "nici pana acum nu au ajuns la procurori documentele in care se vede ca nu s-au consemnat evenimentele din timpul zborurilor (transferul victimelor in strainatate - n.red.)".Sorina Pintea le-a oferit interlocutorilor un raspuns halucinant:Ministrul demis al Sanatatii nu a stiu ca respectiva conversatie este inregistrata. In consecinta, cand junalistii de la Libertatea au intrebat-o, telefonic, daca a declarat asa ceva, ea a dezmintit."Nu am spus asa ceva. Nici Nicolae Banicioiu, nici Raed Arafat nu au venit la mine. In general, reprosurile trec pe langa mine. Nu am discutat asa ceva cu grupul Colectiv, dar am discutat despre problema transferurilor in strainatate ale marilor arsi.Este adevarat ca procurorii au solicitat documente legate de victimele de la Colectiv, insa nici nu am vazut ce s-a trimis, deoarece a fost treaba Juridicului si a Secretariatul General", a spus Sorina Pintea pentru Libertatea.La randul sau, Raed Arafat a dezmintit pentru sursa citata ca i-ar fi cerut Sorinei Pintea sa il anunte inainte sa puna la dispozitia instantei probe din cazul Colectiv.Reamintim ca, recent, tot jurnalistii de la Libertatea au dat publicitatii imagini care ilustreaza modul haotic in care autoritatile au intervenit, la Colectiv . In filme se vad chiar salvatori care injura mortii.Cu privire la aceste aspecte, Raed Arafat a declarat ca va da detalii dupa campania electorala. Totodata, secretarul de stat a mai spus ca n-ar trebui sa ne suparam prea tare pe cei de la ISU, din cauza ca sunt "singurii pe care-i avem".