Procurorii cer pedepse de 15 ani inchisoare pentru cei doi pompieri din dosarul Colectiv

Reprezentantul DNA a solicitat ca cei doi pompieri sa fie condamnati pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave si uzurpare de calitati oficiale, urmand ca pedepsele sa fie orientate spre maximul prevazut de legea penala, care este de 15 ani.Potrivit DNA, in perioada septembrie 2014 - 30 octombrie 2015, cei doi ofiteri ISU, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, cu buna stiinta, nu si-au indeplinit obligatiile ce decurgeau din continutul prevederilor legale privind prevenirea si apararea impotriva incendiilor, desi au luat cunostinta si au constatat ca acel club din Bucuresti (care pana la data de 6 octombrie 2014 a functionat ca persoana juridica SC Music Hall SRL Bucuresti, iar dupa aceasta data ca persoana juridica SC Colectiv Club SRL Bucuresti) desfasura activitati specifice fara a detine aviz/autorizatie de securitate la incendiu.Procurorii au retinut ca cei doi au permis functionarea in continuare a societatii in conditiile constatate si nu au intreprins nicio masura pentru intrarea in legalitate din acest punct de vedere, fiind astfel cauzata vatamarea drepturilor si intereselor legitime ale unor persoane fizice prin permanenta punere in pericol a vietii, sanatatii, integritatii corporale a acestora si a angajatilor care s-au aflat in incinta clubului Colectiv in perioada septembrie 2014 - 30 octombrie 2015, dar si ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov.Potrivit procurorilor, desi au facut mai multe deplasari la clubul Colectiv, Antonina Radu si George Matei nu au intocmit niciun act de control, cu niciun prilej si nici nu au intreprins vreo masura pentru ca aceasta societate sa fie luata in evidenta de catre ISU Bucuresti pentru ca functiona fara aviz/autorizatie de securitate la incendiu, asa cum erau obligati de actele normative ce reglementeaza activitatea in domeniu.