Se cauta un magistrat: La 3 ani de la tragedie, procesul Colectiv sta pe loc din lipsa de judecator

Anuntul judecatorului se serviciu

Cine sunt cei judecati

Ziare.

com

Reactia acestuia este legata de faptul ca Tribunalul Bucuresti a amanat astazi pentru data de 22 octombrie judecarea dosarului Colectiv. Motivul: nu se stie cine va judeca acest proces, dupa pensionarea judecatorului Valeriu Mihai Terceanu. Cererea de eliberare din functie prin pensionare a judecatorului Valeriu Mihai Terceanu de la Tribunalul Bucuresti a fost aprobata de plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) la finalul lunii iulie, iar in septembrie a fost emis decretul.Practic, la termenul de astazi a intrat judecatorul de serviciu care a explicat partilor din acest caz ca Tribunalul Bucuresti urmeaza sa ia o decizie, in perioada urmatoare, privind dosarele care trebuiau solutionate de Terceanu.Oficiali din cadrul Tribunalului Bucuresti au explicat pentru Ziare.com ca sunt doua optiuni: un judecator sa preia toate dosarele lui Terceanu sau acestea sa fie impartite aleatoriu intre colegii sai. Pentru acest lucru, judecatorii de la Sectia Penala din Tribunalul Bucuresti urmeaza sa se intalneasca intr-o sedinta si sa ia o decizie.Surse citate au mai explicat ca exista un deficit de judecatori la Sectia Penala din Tribunalul Bucuresti.In dosarul "Colectiv" s-au constituit parti civile 139 de persoane, 11 spitale si cinci institutii.Au fost trimisi in judecata patronii clubului - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu; Daniela Nita - patroana firmei de artificii SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, Cristian Nita (director) si Viorel Zaharia (pirotehnist), precum si persoanele juridice SC Colectiv Club SRL si SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL.De asemenea, au fost trimisi in judecata fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, trei angajati din cadrul primariei: Aurelia Iofciu - sef al Serviciului autorizari comerciale, Larisa Luminita Ganea - consilier superior, Ramona Sandra Motoc - referent superior, ambele in cadrul aceluiasi serviciu, dar si pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei.