Tribunalul Bucuresti da luni prima sentinta in procesul Colectiv, la patru ani de la tragedie

Patru ani de la tragedie, doi ani procesul a fost blocat pe chestiuni de procedura

Dupa cumv-a informat deja, judecatorul a anuntat inca de la inceputul lunii noiembrie ca procesul este aproape de final. La sfarsitul sedintei de judecata din 8 noiembrie, magistratul Mihai Balanescu a anuntat ca mai sunt de audiat doar 3 parti civile in acest caz: "In rest, am terminat de audiat martori si parti civile", spunea atunci Balanescu. Au urmat, apoi, sedinte maraton , in cadrul carora si-au spus povestile cutremuratoare victime ale incendiului si familii sau prietenii acestora (inclusiv ai unora care au decedat).Saptamana trecuta, luni, Tribunalul Bucuresti a finalizat dezbaterile. In dosar sunt judecati, printre altii, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, patronii clubului, dar si cei doi pompieri, Antonina Radu si George Petrica Matei, acuzati ca au permis functionarea clubului, desi stiau ca localul nu detine aviz de securitate la incendiu.Un procuror de la DNA a solicitat ca cei doi pompieri sa fie condamnati pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu cu consecinte deosebit de grave si uzurpare de calitati oficiale, urmand ca pedepsele sa fie orientate spre maximum prevazut de legea penala, care este de 15 ani.In ultimul cuvant in fata instantei, Antonina Radu a declarat ca nu era in atributia ei sa intocmeasca fise privind clubul Colectiv si a fost surprinsa cand a aflat acuzatiile care i se aduc in rechizitoriu.Si celalalt pompier, George Matei, si-a sustinut nevinovatia si a declarat ca el nici nu stia ca exista clubul Colectiv si ca nu are nicio legatura cu izbucnirea incendiului.La termenele precedente, procurorii au cerut condamnarea celor trei patroni ai clubului Colectiv - Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu - la cate 12 ani si 10 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de ucidere din culpa in forma agravanta, vatamare corporala din culpa in forma agravanta si neluarea masurilor legale de securitate si sanatate in munca.Procurorii au mai cerut ca Daniela Nita - patroana firmei de artificii Golden Ideas Fireworks Artists - sa fie condamnata la 14 ani si 6 luni inchisoare, iar pirotehnistii Viorel Zaharia si Marian Moise, la cate 12 ani si 10 luni inchisoare. De asemenea, Cristian Nita sa fie condamnat la cinci ani inchisoare pentru tainuirea unor probe.De asemenea, reprezentantii Parchetului au cerut aplicarea unor amenzi maxime pentru SC Colectiv Club SRL si SC Golden Ideas Fireworks Artists SRL, acuzate de ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa.Procurorii au mai cerut condamnarea fostului primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone la 15 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv. Aceeasi pedeapsa a fost ceruta pentru trei functionari din Primarie - Aurelia Iofciu (sef al Serviciului autorizari comerciale), Larisa Luminita Ganea (consilier superior), Ramona Sandra Motoc (referent superior).Partile civile din dosar - familiilor celor decedati, dar si persoanele ranite - au solicitat ca inculpatii sa plateasca, in solidar cu institutii publice, printre care si Primaria Sectorului 4, despagubiri uriase, care se ridica la sute de milioane de euro.In aprilie 2016, dosarul Colectiv a fost trimis in instanta de Parchetul General, initial la Judecatoria Sectorului 4, procesul fiind apoi mutat la Tribunalul Bucuresti. La dosarul principal au fost atasate alte doua dosare intocmite de DNA.Doi ani, procesul a fost blocat pe chestiuni de procedura, iar judecatorul desemnat initial sa se ocupe de acest caz a iesit la pensie, fiind inlocuit in octombrie 2018 de Mihai Balanescu. Noul judecator a promis ca va grabi solutionarea dosarului, in fiecare saptamana fiind audiati zeci de martori si victime.In rechizitoriul intocmit de Parchetul General se arata ca patronii Colectiv "au incurajat si permis accesul unui numar de persoane mult peste limita admisa a clubului, in conditiile in care spatiul nu era prevazut cu mai multe cai de evacuare in caz de urgenta, precum si desfasurarea unui spectacol pirotehnic (foc de artificii) in incinta acoperita a clubului situat pe strada Tabacarilor nr. 7, sector 4, in conditiile amenajarilor interioare improprii unor astfel de activitati, caracterizate prin existenta unor materiale usor inflamabile, montate cu incalcarea dispozitiilor legale si pentru evitarea costurilor suplimentare (obiecte de decor si pentru izolare fonica pe stalpii de sustinere, pereti si tavan, spuma poliuretanica neignifugata), cu consecinta producerii unui incendiu in seara de 30.10.2015".Anchetatorii mai arata ca patronii Alin George Anastasescu, Paul Gancea si Costin Mincu "nu au asigurat cadrul organizatoric si mijloacele necesare securitatii si sanatatii in munca, nu au luat masuri pentru evacuarea personalului si a clientilor prin asigurarea unui numar de cai de iesire suficient si prevazut de lege, marcate si dotate corespunzator, si nu au stabilit clauze privind sanatatea si securitatea in munca cu prezentarea riscurilor specifice pentru securitatea si sanatatea in munca in cadrul clubului la incheierea contractului de prestari servicii dintre SC Club Colectiv SRL si SC Digidream Multimedia SRL".Fostul primar Cristian Popescu-Piedone este acuzat de savarsirea a doua infractiuni de abuz in serviciu, cauzand vatamarea intereselor legitime ale unor persoane fizice si ale Sectorului 4.Potrivit procurorilor, infractiunea de abuz in serviciu consta in eliberarea acordurilor si autorizatiilor de functionare pentru doua societati comerciale intr-o modalitate care a incalcat prevederile legale referitoare la securitatea la incendiu, inclusiv prin aceea ca nu au fost respectate dispozitiile privind controlul dupa emiterea autorizatiilor.Pompierii Antonina Radu si George Petrica Matei sunt acuzati de abuz in serviciu.Potrivit DNA, in perioada septembrie 2014 - 30 octombrie 2015, cei doi ofiteri ISU, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, cu buna stiinta, nu si-au indeplinit obligatiile ce decurgeau din continutul prevederilor legale privind prevenirea si apararea impotriva incendiilor, desi au luat cunostinta si au constatat ca acel club din Bucuresti (care pana la data de 6 octombrie 2014 a functionat ca persoana juridica SC Music Hall SRL Bucuresti, iar dupa aceasta data ca persoana juridica SC Colectiv Club SRL Bucuresti) desfasura activitati specifice fara a detine aviz/autorizatie de securitate la incendiu.Procurorii au retinut ca cei doi au permis functionarea in continuare a societatii in conditiile constatate si nu au intreprins nicio masura pentru intrarea in legalitate din acest punct de vedere, fiind astfel cauzata vatamarea drepturilor si intereselor legitime ale unor persoane fizice prin permanenta punere in pericol a vietii, sanatatii, integritatii corporale a acestora si a angajatilor care s-au aflat in incinta clubului Colectiv in perioada septembrie 2014 - 30 octombrie 2015, dar si ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bucuresti-Ilfov.Anchetatorii arata ca, desi au facut mai multe deplasari la clubul Colectiv, Antonina Radu si George Matei nu au intocmit niciun act de control, cu niciun prilej, si nici nu au intreprins vreo masura pentru ca aceasta societate sa fie luata in evidenta de catre ISU Bucuresti pentru ca functiona fara aviz/autorizatie de securitate la incendiu, asa cum erau obligati de actele normative ce reglementeaza activitatea in domeniu.