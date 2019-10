Victime si rude ale mortilor din Colectiv il asteapta pe Arafat la Parchet: Suntem aici sa luptam pana la capat!

"Trebuie sa ne dea niste explicatii"

Este vorba despre un dosar deschis ca urmare a plangerii parintilor victimelor si supravietuitorilor incendiului, care au acuzat mai multe persoane din sistemul medical si din Guvern de neglijenta si ucidere din culpa.Potrivit surselor citate, in aceasta saptamana, urmeaza sa fie audiat in calitate de martor si fostul ministru al Sanatatii, Nicolae Banicioiu. Audierile in acest caz au loc la patru ani de la tragicul eveniment.Narcis Hogea, tatal lui Alex Hogea - a 60-a victima de la Colectiv-, sustine ca nu s-a schimbat nimic in sistemul de sanatate din Romania in ultimii ani: ".""In sfarsit, se pare ca este chemat si Raed Arafat. Eu vreau sa-l intreb cateva lucruri. De ce nu a cerut ajutor international in primele zile, ajutor care putea fi dat de Uniunea Europeana. Mai am cateva intrebari legate de baiatul meu, Alexandru, cel care pe data de 5 trebuia sa ajunga la Viena si din pacate a ajuns pe 7 seara.Vreau sa-l intreb:De 4 ani astept raspunsul la aceste intrebari, si eu si familia mea. De fiecare data ne evita. Speram sa-l gasim de data aceasta. Sunt intrebari ale caror raspunsuri ne macina puternic," a precizat Narcis Hogea.Irina Chelba, sora fotografului Alex Chelba, care a murit si el la Colectiv, spune ca in primul rand trebuie aflati vinovatii in acest caz:"Trebuie sa ne dea niste explicatii pentru ce s-a intamplat si de ce nu a luat niste masuri la vremea respectiva, care ar fi putut salva niste vieti. Trebuie sa ne asiguram ca noi suntem aici, sa luptam pana la capat. Chiar daca vor fi unii sau altii care vor incerca sa tergiverseze sau sa scape, noi toi vrem sa aflam adevarul, toti vrem sa luptam pana la capat. Sa nu se mai intample niciodata."Irina Chelba crede ca, in tara asta, in ce priveste anchetele, totul se tergiverseaza si a facut trimitere la dosarele Mineriadei si Revolutiei.Supravietuitor al incendiului din Colectiv, Adrian Albu sustine ca nicio tara din UE nu ar fi facut fata unei astfel de tragedii.," crede Albu.