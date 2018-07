13 lucratori din Mures au fost opariti in autobuzul care-i ducea la munca UPDATE

UPDATE

Potrivit primelor informatii, din cele 30 de persoane aflate in autobuz, 11 au suferit arsuri de gradul I si doua persoane - arsuri de gradul II, toate fiind transportate la Unitatea de Primiri Urgente a spitalului din Targu Mures.Toate persoanele din mijlocul de transport erau muncitori si se indreptau spre locul de munca, conform ISU Mures.Potrivit ISU Mures, muncitorii care se deplasau cu autobuzul ar fi fost opariti de apa care racea motorul, dupa ce conducta prin care trecea s-a rupt."A fost o defectiune la sistemul de racire. Au fost 13 victime, doua de cod galben, unsprezece de cod verde. Noi am transportat in total 12, cu doua masini de la SMURD, doua de la SAJ si alta de la transport victime multiple. Al 13-lea muncitor s-a deplasat singur", potrivit ISU Mures.Asadar, autobuzul nu a luat foc.