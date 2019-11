Al doilea incendiu la Penitenciarul Rahova, in decurs de cateva ore: Mai multe persoane au fost transportate la spital

Ziare.

Un detinut aflat in tranzit la aceasta inchisoare a dat foc unor saltele din camera de detinere in care se afla cazat."Conform procedurii, a fost solicitat sprijinul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. Ca urmare a interventiei rapide a angajatilor unitatii, incendiul a fost stins pana la sosirea echipajului de pompieri ", se arata in comunicatul Administratiei Nationale a Penitenciarelor Detinutul in cauza si 6 politisti de penitenciare au fost preluati de echipajele SMURD sosite la fata locului, in vederea efectuarii de investigatii medicale suplimentare.Din primele informatii, toate persoanele implicate se afla in afara oricarui pericol.Incidentul face obiectul unei verificari interne , detinutul implicat urmand a fi cercetatdisciplinar si sanctionat conform prevederilor legale.Toate persoanele implicate se afla in afara oricarui pericol."Incidentul face obiectul unei verificari interne, detinutul implicat urmand a fi cercetat disciplinar si sanctionat conform prevederilor legale", mai arata sursa citata.Acesta este al doilea incendiu provocat sambata la Rahova.Pompierii au intervenit acolo, in aceasta dimineata, insa la Spitalul Penitenciar, unde a izbucnit un incendiu dupa ce detinutii ar fi dat foc unor obiecte din camera Patru gardieni si un detinut au fost transportati la Spitalul Floreasca pentru ca au fost expusi la fum.C.P.