Anual in Romania sunt inregistrate peste 6.500 de incendii la locuinte: Cel mai des e vorba despre neglijenta si neatentie

33% - cosul de fum defect sau necuratat;

22% - instalatii electrice defecte sau improvizate;

13% - mijloacele de incalzire;

12% - fumatul si focul deschis.

Cele mai intalnitede incendiu la locuinte sunt:IGSU precizeaza ca in cele mai multe cazuri este vorba despreIGSU si EON Romania au incheiat in 2012 parteneriatul "Impreuna pentru Siguranta" ce a constat in derularea, la nivel national, a mai multorprivind riscurile la care se expun in cazul utilizarii necorespunzatoare a surselor de energie.In anul 2016, pornind de la preocuparea reducerii numarului de victime si a pagubelor materiale, cele doua parti au initiat, sub egida R.I.S.C., campania de informare preventiva a populatiei cu sloganul "", pentru adoptarea unei atitudini proactive, prin sensibilizarea opiniei publice in vedereaLa actiunile desfasurate sub egida parteneriatului au participat, in toti acesti ani, peste 5,8 milioane de persoane, jumatate dintre acestea fiind copii.