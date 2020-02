Arde Delta Vacaresti. Vantul puternic a extins focul pe 20.000 mp (Galerie foto & video) UPDATE

UPDATE

Foto: Alex Nistor/Ziare.com

Foto: Alex Nistor/Ziare.com

Foto: Alex Nistor/Ziare.com

Ziare.

com

In momentul de fata 11 autospeciale actioneaza pentru stingerea incendiului.Sirenele se aud in tot Bucurestiul. Accesul autospecialelor se realizeaza prin strazile Savinesti si Ionescu Florea.ISU Bucuresti a suplimentat numarul autospecialelor si precizeaza ca sunt mai multe focare de incendiu, iar vantul puternic intensifica flacarile."La acest caz actioneaza 11 autospeciale de stingere. S-a solicitat suplimentare dispozitiv, sunt mai multe focare de incendiu, posibilitati limitate de inaintare cu autospecialele dinspre dig spre zona centrala a focarului. Vantul intens influenteaza directia de propagare a flacarilor si intensifica arderea. Suprafata afectata estimata: 20 hectare", precizeaza ISU Bucuresti-Ilfov.Oamenii care locuiesc in apropiere au simtit un miros puternic de fum, iar apoi au observat flacarile inalte.Pe retelele de socializare au aparut numeroase imagini cu incendiul care a mistuit vegetatia din Delta Vacaresti.