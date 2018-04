Arde un hectar de padure din Parcul Domogled. Pompierii merg 15 km pe jos ca sa intervina

Ziare.

Un turist aflat in zona a observat incendiul si a sunat la 112.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Caras-Severin, sambata dimineata, 48 de pompieri din judetele Timis, Gorj si Mehedinti au ajuns in localitatea Toplet,, pentru a ajunge in zona izbucnirii incendiului in padurea de pin din Parcul National Domogled - Valea Cernei."De asemenea, din cadrul ISU Caras-Severin intervin 44 de pompieri, iar la fata locului mai sunt 35 - 40 de lucratori ai Ocolului Silvic Baile Herculane. Au fost solicitate si doua elicoptere, care vor interveni cu dispozitive care pot sa arunce apa din aer.", au aratat reprezentantii ISU Caras-Severin.Citeste si despre incendiul de langa Cetatea Poenari, care a izbucnit de la o tigara. Focul a fost lichidat dupa 5 zile