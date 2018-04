Barbatul suspectat ca a incendiat opt masini in Bucuresti a fost retinut. Politistii l-ar fi prins chiar in spatele Sectiei 1

Ziare.

Barbatul a ajuns in custodia autoritatilor la o saptamana de la incendierea autoturismelor.In acest interval, Politia Capitalei a cerut sprijinul populatiei pentru identificarea suspectului, furnizand imagini cu acesta.Barbatului i se aduc acuzatii de distrugere calificata prin incendiere.Potrivit unor surse citate de News.ro, el ar fi fost prins pe o straduta din spatele Sectiei 1.Seful Politiei Sector 1, comisar sef Ionut Dana, a declarat, joi, ca a durat atat de mult pentru ca imaginile sa fie date publicitatii pentru ca au fost vizualizate imagini de pe aproximativ 200 de camere de supraveghere."A durat 5 zile pana cand noi am considerat ca este necesar sa publicam imaginile, deoarece am selectat cele mai multe imagini care prezinta trasaturile si fizionomia barbatului cat si celelalte elemente de vestimentatie. Au fost audiati si martori care au intrat in contact cu acest barbat. A fost necesar sa vizionam imagini ridicate de la aproximativ 200 de camere de supraveghere.In paralel cu vizionarea imaginilor, colegii mei de la Sectorul 1 au efectuat foarte multe investigatii , nu doar in zona comiterii incendiilor, ci in toata zona Sectorului 1 unde credem noi ca aceasta persoana, barbat, s-a deplasat atat inainte cat si dupa comiterea faptei", a declarat comisar-sef Ionut Dana, seful Politiei Sector 1, citat de Mediafax.Cele trei incendii s-au produs sambata seara, pe 31 martie, in mai putin de o ora, fiind afectate in total opt masini. Primul incendiu a fost anuntat la 112 sambata, in jurul orei 23.00, in strada Gala Galaction, unde pompierii au gasit trei masini care ardeau, un al patrulea autoturism fiind doar afectat de caldura degajata.Imediat, a fost anuntat un incendiu similar in strada Petru Rares, unde a fost identificat un autoturism distrus in proportie destul de mare. O a doua masina parcata pe aceasta strada era afectata in partea frontala. Cel de-al treilea incendiu s-a produs in strada Nicolae Ionescu , la doua masini care ardeau cu flacara, pe o suprafata de peste 80% din caroserie.