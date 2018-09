Blocul din Bucuresti care a ars nu avea autorizatie de incendiu si, cel mai probabil, era construit ilegal

Ancheta penala in cazul incendiului

Dezvoltatorul, apropiat al clanului Camataru. Ar fi alte blocuri ilegale in zona

Cele 54 de familii ale blocului din Sectorul 5 al Capitalei care a fost cuprins de flacari in noaptea de vineri spre sambata asteapta sa reintre in locuinte sa vada ce s-a intamplat cu bunurile lor.Deocamdata la fata locului urmeaza sa ajunga o echipa din cadrul Inspectoratului de Stat in Constructii care sa evalueze situatia si sa dea garantii ca nu exista niciun pericol pentru populatie."De la pompieri, cladirea nu are aviz si autorizatie la incendiu", au declarat pentru Mediafax surse apropiate anchetei.Potrivit acelorasi surse, cladirea tip vagon ridicata in anul 2013 si care prevede 54 de apartamente are o iesire si prin urmare este putin probabil sa aiba autorizatie de constructie din partea Serviciului Urbanism din cadrul Primariei Sector 5."Nu are cum sa aiba autorizatie de constructie pentru ca cei de la urbanism nu dau voie sa faci un vagon de bloc cu o singura iesire. Este exclus", au declarat surse apropiate anchetei pentru agentia de stiri.La acest moment, reprezentantii Inspectoratului pentru Stat in Constructii (ISC) nu stiu daca blocul are sau nu autorizatie de constructie."Nu am inca informatii daca are autorizatie de constructie, vom face verificari, colegii mei sunt acolo cu un expert, principalul fapt este sa vedem ce masuri ia expertul dupa ce se stinge focul. Dupa ce colegii mei fac verificarea, o sa stiu si eu mai mult. Daca are sau nu are autorizatie, inca nu am informatii de la colegii mei, sunt pe teren acolo.Deocamdata oamenii stau si nu pot intra pentru ca am inteles ca mai sunt focare nestinse. Principala noastra problema este acum sa avem o concluzie a expertului. In functie de concluzia expertului, o sa dam eventuale masuri si apoi vedem daca au sau nu autorizatie", a declarat Octavian Brener, purtator de cuvant al Inspectoratului pentru Stat in Constructii (ISC).Primarul Sectorului 5 nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere, dar a anuntat sambata ca toate aspectele juridice care tin de situatia locativa a blocului care a ars face obiectul unui dosar penal, iar locuitorii cladirii au fost cazati in incinta caminului Liceului "Dumitru Motoc".Potrivit informatiilor obtinute de Antena3 dupa discutii cu locatarii, se pare ca acestia nici nu au acte pe apartamente, chiar daca le-au platit. Cel de la care au cumparat locuintele ar fi un apropiat al clanului Camataru, retinut pentru evaziune fiscala acum cativa ani, dupa ce a construit pe persoana fizica 20 de blocuri si a vandut 500 de apartamente fara sa plateasca taxe."Am facut acte acum 5 ani si jumatate, acte de promisiune bilaterala, de vanzare-cumparare, printr-un cabinet de notariat. Aceasta promisiune e facuta in asa fel incat daca eu, ca locatar, nu platesc trei rate consecutiv, pierd si taxa, pierd si banii. Acest bloc a avut certificat de urbanism, care a avut valabilitate un an, domnul dezvoltator, Ionitie Ilie, spunandu-ne ca e in lucru autorizatia de constructie. Noi l-am tot ajutat sa obtina aceasta autorizatie, dar nu s-a putut.Situatia e disperata. Etajele 3 si 4 sunt scrum, acoperisul e scrum, e inundat peste tot. Totul e sub orice critica. Nu se mai poate locui. La demisol este apa multa, oamenii sunt disperati, nu au unde sa doarma", a spus o locatara a blocului respectiv pentru Antena3 Declaratii similare au obtinut de la locatari si cei de la StirileProTv.ro "Nu are autorizatie sigur si stau cu ascunzisuri, ca au facut zeci de blocuri prin zona si ne-a... Practic, suntem in pericol sa ne pierdem vietile", spune o locatara."20.000 de euro a dat. Nu s-o facut acte. A zis, ca i-o facut autorizatie prin primarie sau ce fac ei si noi am stat asa", spune o alta.Si vecinii par sa le confirme povestea: "Un bloc construit ilegal. Am facut de atunci de cand a inceput sa construiasca ca nu suntem de acord, toti care suntem nascuti aici".