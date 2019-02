Buzau: Un puternic incendiu de vegetatie arde pe 400 de hectare

Ziare.

Potrivit reprezentatilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Neron Lupascu" al judetului Buzau, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata, maracinis si lastaris produs pe raza localitatii Vadu Soresti, comuna Zarnesti.La fata locului au fost concentrate forte din cadrul Detasamentului de Pompieri Buzau, peste 40 de pompieri cu 5 autospeciale, inclusiv ATV si senilata, in sprijinul nostru actionand si personal din Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al localitatii Zarnesti.In momentul sosirii la locul interventiei, incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 400 e hectare vegetatie uscata, maracinis si lastaris, frontul de flacara fiind de circa 10 kilometri. Misiunea de stingere a focului este extrem de dificila din cauza vantului puternic, precum si din cauza cantitatii mari de materiale combustibile din zona de ardere care favorizeaza dezvoltarea rapida si propagarea incendiului.Totodata, interventia este una dificila si din cauza zonei greu accesibile si terenului accidentat.In acest moment, pe langa actiunile desfasurate in localitatea Zarnesti, pompierii buzoieni actioneaza pentru localizarea si stingerea unor incendii de vegetatie uscata in alte patru locatii din zona de competenta a inspectoratului.