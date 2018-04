Camion incarcat cu batoane de ciocolata, in flacari pe un drum din Arges - trafic blocat

Ziare.

com

Purtatorul de cuvant al ISU Arges, Madalina Epure, a declarat, ca pompierii intervin cu doua echipaje pe DN 7, in apropiere de Moraresti, unde un camion a luat foc."Camionul a luat foc in timpul mersului. Nu stim deocamdata cauza", a declarat Epure.Camionul era incarcat cu batoane de ciocolata.Traficul in zona producerii incendiului este blocat, pentru a permite echipajelor sa intervina.