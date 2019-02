Cea mai mare fabrica de condimente din tara arde de trei zile. Planul pompierilor

Ziare.

Astfel, numarul pompierilor militari care raman si in cursul noptii pentru lichidarea focarelor din perimetrul fabricii va fi diminuat, urmand ca acestia sa fie sprijiniti de membrii Serviciului Privat pentru Situatii de Urgenta al Solina Romania."Datorita reducerii considerabile a focarelor de incendiu existente sub elementele de constructie prabusite, incepand cu ora 19:00, interventia a fost reorganizata, urmand sa intervina in continuare doua echipaje de pompieri militari, cu doua autospeciale de lucru cu apa si spuma", a transmis prim-adjunctul sefului Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Alba, maior Ovidiu Costea.Potrivit acestuia, in cursul zilei de marti, pompierii vor actiona ajutati de utilaje grele, care vor fi puse la dispozitie de un operator economic contractat de grupul Solina si care au rolul de a facilita accesul spre focarele de incendiu ascunse.Tot marti, dupa ora 10:00, va fi facuta o noua evaluare a situatiei, urmand a fi stabilite masuri in consecinta.In cursul zilei de luni, in noaptea de duminica spre luni, duminica si in noaptea de sambata spre duminica au actionat cate 30 de pompieri militari, cu cate cinci autospeciale si o autoscara, pentru lichidarea focarelor de incendiu . Asta dupa ce sambata au intervenit pentru localizarea si lichidarea incendiului peste 80 de pompieri din patru judete - Alba, Cluj, Hunedoara si Sibiu.Fabrica,, a fost inaugurata in ianuarie 2011. Din 2017, aceasta a devenit parte a grupului francez Solina.Conducerea Solina Romania a anuntat duminica, printr-un comunicat de presa, ca va face toate eforturile necesare pentru a le asigura angajatilor "continuitate, siguranta locului de munca si perspectiva viitorului"."Conducatorii grupului francez Solina au declarat ferm ca nu vor renunta la activitatile de productie din Romania. In perioada imediat urmatoare, activitatile de productie vor fi transferate catre alte fabrici ale Solina Group din Europa, temporar, pana la remedierea situatiei din Romania", se mai precizeaza in comunicatul citat.