Cel putin 23 de persoane au fost ranite intr-un incendiu produs in New York

Daniel Nigro, comisar al Departamentului de Pompieri din New York, a precizat ca toate persoanele care au avut nevoie de ingrijiri medicale se afla in stare stabila, adaugand ca printre raniti s-au numarat si cativa copii."Unitatile noastre au sosit rapid la fata locului si s-au confruntat imediat cu flacarile. Zeci de oameni au fost evacuati de catre pompieri. Din fericire, toata lumea va fi in regula", a declarat Nigro, citat de site-ul agentiei de presa Reuters.Incendiul a izbucnit la ora locala 5.30 (17.30, ora Romaniei) in interiorul unei cladiri de apartamente cu patru etaje. Peste 200 de pompieri au ajuns la fata locului, ei reusind sa stinga flacarile abia dupa cateva ore.Autoritatile au anuntat ca au demarat o ancheta pentru a stabili cauzele producerii incendiului.Saptamana trecuta, 12 persoane, printre care si patru copii, au murit in urma unui incendiu de proportii care a izbucnit intr-o cladire de apartamente din metropola New York.