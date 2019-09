Circulatie intrerupta pe DN 10 - un autobuz a luat foc

Ziare.

com

Incendiul a izbucnit, duminica dimineata, in localitatea Teliu din judetul Brasov, la un autobuz cu calatori care mergea spre Intorsura Buzaului.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Brasov, citat de Mediafax, din primele informatii, in autobuz de aflau 7 calatori. Soferul a incercat sa stinga incendiul cu stingatoarele, dar nu a reusit.Pompierii s-au deplasat la locul incendiului si intervin pentru lichidarea focului. Nicio persoana nu a fost ranita. Se estimeaza ca circulatia va fi reluata in circa 20 de minute.