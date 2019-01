Doi copii au murit in doua incendii din Bacau (Video)

Video: ISU Bacau

Miercuri, un incendiu a izbucnit la o locuinta din localitatea Caiuti, judetul Bacau, in care se aflau doi minori, de 9 luni si respectiv de 3 ani. Din nefericire, copilul de 3 ani a murit, iar fratele sau de 9 luni a fost transportat de urgenta la spitalul din Onesti.Marti a avut loc un incident similar tot in judetul Bacau: o fetita de 3 ani a murit, iar fratele ei de 4 ani a fost ranit intr-un incendiu provocat chiar de ei."Pe fondul lipsei de supraveghere, copiii au devenit principalele victime ale incendiilor produse la locuinte si gospodarii. In acest context, pentru prevenirea acestor evenimente tragice le reamintim parintilor ca se interzice lasarea copiilor singuri in incaperi in care sunt mijloace de incalzit in functiune.Reamintim ca cele mai multe incendii la locuinte au drept cauza mijloacele de incalzire lasate nesupravegheate, cosurile de fum necuratate, instalatiile electrice improvizate sau cu defectiuni", transmite ISU Bacau.De asemenea, parintii sunt indemnati sa decupleze aparatele electrice atunci cand ies din casa, dar sa se si asigure ca nu mai sunt mijloace de incalzire in functiune.