Doi oameni au murit dupa ce casele lor au fost cuprinse de flacari

Ziare.

com

Barbatul a fost gasit de pompieri mort in casa, iar femeia a facut un stop cardiac dupa ce a vazut flacarile, iar paramedicii nu au mai reusit sa o salveze.Primul incendiu a izbucnit intr-o gospodarie in care se afla si sediul unei firme de prelucrare a lemnului, in localitatea Valea Putnei. La sosirea echipajelor, ardeau trei constructii anexe, toate din lemn, cu pericol de propagare la halele de prelucrare primara a lemnului si la cladirile invecinate. Incendiul a izbucnit dintr-o magazie anexa, cel mai probabil din cauza unui cablu electric defect.In timpul interventiei, o femeie de 82 de ani a suferit un atac de panica. Ulterior, femeia a intrat in stop cardio-respirator si a murit, potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.Un alt incendiu soldat cu decesul unui barbat de 85 de ani a izbucnit in localitatea Manastioara."La sosirea echipajelor, ardea generalizat acoperisul casei si doua anexe gospodaresti, cu pericol de propagare la intreaga gospodarie. Din nefericire, dupa localizarea flacarilor, pompierii militari au gasit in interiorul locuintei trupul neinsufletit al proprietarului (85 de ani) . Flacarile au izbucnit, cel mai probabil, din cauza jarului sau scanteilor provenite din cosul de fum deteriorat", a declarat Alin Galeata.