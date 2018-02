Doi prezentatori ai emisiunii "Top Gear" au scapat nevatamati dintr-un incendiu izbucnit la filmari

Ziare.

Chris Harris se afla la volanul acelui autovehicul, un model sport, in etapa a 17-a Raliului din Monte Carlo, iar Eddie Jordan pe scaunul din partea dreapta a soferului, in momentul in care luminile de avertizare s-au aprins pe bordul bolidului, iar motorul s-a oprit automat.Cei doi prezentatori au iesit imediat din vehicul, cu putin timp inainte ca flacarile, izbucnite sub puntea vehiculului, sa cuprinda intregul automobil.Masina a fost complet incendiata in doar patru minute, iar autoritatile investigheaza in prezent acest incident.Nici Chris Harris, nici Eddie Jordan, care purtau echipament de protectie, inclusiv manusi, nu au fost raniti si nu au fost intoxicati cu fumul rezultat in acel incendiu.Emisiunea "Top Gear", al carei prezentator principal este actorul american Matt LeBlanc, unul dintre starurile serialului "Friends", va reveni in a doua jumatate a acestui an pe postul BBC Two cu cel de-al 25-lea sezon al sau.