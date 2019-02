Incendiu devastator la o fabrica de condimente din Alba Iulia - focul s-a intins pe 10.000 mp (Video) - UPDATE

Ziare.

Potrivit Inspectorarului General pentru Situatii de Urgenta, in aceasta dimineata, in jurul orei 06.00, un incendiu violent a izbucnit la o hala de productie de condimente din Alba Iulia.Hala are o suprafata de aprox. 8000-10.000 mp, iar arderea se manifesta generalizat.La locul evenimentului actioneaza 5 autospeciale de stingere, o autoscara de interventie la inaltime, descarcerarea si un echipaj de prim-ajutor de la ISU Alba. Alte 6 autospeciale au fost aduse in sprijin de la ISU Hunedoara, ISU Sibiu si ISU Mures, in total fiind 11 masini de stingere.Pompierii au fost nevoiti sa se alimenteze cu apa inclusiv din raul Ampoi, aflat in apropiere, informeaza Agerpres. Potrivit prim-adjunctului sefului ISU Alba, maior Ovidiu Costea, tinand cont si de amploarea suprafetei afectate, au fost inregistrate si unele probleme in ceea ce priveste alimentarea cu apa a autospecialelor de stingere trimise la locul incendiului, motiv pentru care s-au folosit si motopompe, cu care s-a luat apa din Ampoi, rau aflat in imediata apropiere.Au fost mutate mai mute tancuri care contineau azot, motorina si GPL, existand pericolul autoincalzirii acestora.Cauza incendiului nu a fost inca stabilita, incendiul nefiind inca lichidat. Potrivit pompierilor ajunsi la fata locului, focul s-a manifestat initial in partea din spate a fabricii, unde se afla si o centrala termica. Incendiul a fost anuntat la 112 de catre paznic.Pana in acest moment nu au fost inregistrate victime.ISU Alba a transmis un mesaj de avertizare prin intermediul sistemului RO-Alert pentru anuntarea populatiei din zona asupra prezentei fumului dens rezultat din procesul de ardere.Prefectul de Alba, Danut Halalai, a cerut interventia Garzii de Mediu, pentru a stabili ce substante au fost degajate in mediu. "Le-am cerut sa intervina cu laboratorul mobil pentru a stabili ce substante au fost degajate in mediu si daca sunt periculoase pentru om sau nu", a spus prefectul, citat de Mediafax.Cetatenii care locuiesc in apropierea fabricii spun ca au auzit, imediat dupa izbucnirea incendiului, zgomot de explozii.Fabrica Supremia a fost inaugurata in ianuarie 2011, de omul de afaceri Levente Bara, din Alba Iulia, si a fost cumparata in 2016 de grupul Solina. Grupul Solina a facut o infuzie de capital de 3,4 milioane de euro si a devenit cel mai mare producator de condimente din Romania. Aproximativ 300 de angajati lucrau la fabrica.