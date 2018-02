Explozie puternica urmata de incendiu intr-un restaurant din Capitala (Video) UPDATE

UPDATE:

Ziare.

com

Cladirea a fost verificata, Inspectoratul de Stat in Constructii stabilind ca nu are structura de rezistenta afectata si nu prezinta pericol pentru populatie.Din primele cercetari reiese ca explozia ar fi fost provocata de o acumulare de gaze provenita de la cele sapte butelii depozitate in bucataria unui restaurant de la parterul unui bloc de pe bulevardul Gheorghe Sincai."Erau sapte butelii folosite pentru prepararea mancarii la activitatea restaurantului. Nu a fost nimeni in local noaptea, dar scanteia care a provocat incendiul putea sa apara de la corpurile de iluminat, aparatele electrice care functionau", a spus Daniel Vasile, purtatorul de cuvant al ISU Bucuresti - Ilfov, pentru Agerpres.Potrivit ISU Bucuresti - Ilfov, suprafata afectata este de aproximativ 100 de metri patrati si cel putin 16 masini au fost avariate.Au fost scoase mai multe butelii din interior, unde a fost ardere generalizata.Nicio persoana nu a fost ranita, apartamentele de la etajele superioare nefiind locuite, intrucat sunt inchiriate unei firme.Incendiul a fost stins, iar traficul pe Bulevardul Gheorghe Sincai, care a fost restrictionat timp de cateva ore pe ambele sensuri intre Timpuri Noi si Tineretului, a fost reluat.