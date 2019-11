Giurgiu: Trupul unui barbat de 72 de ani, gasit carbonizat dupa ce casa i-a luat foc

Ziare.

"In aceasta seara (sambata - n.red.) am fost anuntati sa intervenim pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa in localitatea Crevedia Mare. La fata locului intervin Garda de Interventii Roata de Jos cu o autospeciala cu apa si spuma si descarcerare, Detasamentul Bolintin Deal cu o autospeciala de interventii cu apa si spuma si Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta Crevedia Mare cu o cisterna.In momentul sosirii primului echipaj de pompieri la fata locului, incendiul se manifesta cu flacara deschisa, violent, atat la nivelul intregului acoperis, cat si in interiorul imobilului, o casa cu regim de inaltime parter si o suprafata de aproximativ o suta de metri patrati. Din pacate, in interiorul locuintei a fost gasit carbonizat trupul unui barbat cu varsta de aproximativ 72 de ani", a declarat purtatorul de cuvant al ISU Giurgiu, Florin Negut.El a adaugat ca barbatul locuia singur.Interventia este in dinamica, iar la finalizarea actiunii de stingere a incendiului urmeaza sa fie stabilita cauza probabila a producerii acestuia.