Grecia: 50 de incendii in toata tara - sute de pompieri s-au luptat cu focul, turistii au fost evacuati

Mai mult de 450 de pompieri si 23 de avioane au fost mobilizate in intreaga tara pentru a combate peste 50 de incendii, relateaza AFP De mari proportii au fost in special incendiul izbucnit pe Insula Elafonissos si cele doua din jurul localitatii Marathon, de langa de Atena.Marathon se afla la mica distanta de statiunea Mati, unde anul trecut 102 oameni si-au pierdut viata in cel mai violent incendiu produs in Grecia.Mai multi oameni au fost evacuati, ca masura de precautie, dintr-o zona de camping, dintr-un hotel si dintr-un sat de vacanta din zonele afectate.Meteorologii anunta pentru duminca temperaturi de pana la 40 de grade Celsius in unele regiuni ale Greciei, insotite de intensificari ale vantului.C.S.