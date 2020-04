In Harghita, cei care dau foc vegetatiei uscate vor fi urmariti cu drone

Ziare.

Potrivit unui comunicat de presa, Consiliul Judetean dispune de doua drone, una fiind folosita de Directia Tehnica a institutiei, unde doi angajati au permisiune de zbor si se pot deplasa pe teren, iar cealalta de Serviciului Public Salvamont.In comunicat se precizeaza ca ideea a fost discutata, luni, de presedintele Consiliului Judetean, Borboly Csaba, cu primarii din judet, in cadrul sedintei saptamanale care se desfasoara online.Borboly Csaba i-a indemnat, recent, pe locuitorii judetului, sa semnaleze activitatile in urma carora se da foc vegetatiei uscate, dupa ce o suprafata de circa 200 de hectare de vegetatie uscata si lastaris a fost afectata de un incendiu, in zona Cinod.In ultima vreme a crescut numarul arderilor necontrolate, pompierii harghiteni facand repetate apeluri la cetateni sa respecte legea si sa nu mai dea foc la resturile de vegetatie uscata, pentru a-si curata terenurile, mai ales ca, in aceasta perioada, structurile ISU Harghita sunt implicate in actiuni de gestionare a prevenirii imbolnavirii de COVID-19.