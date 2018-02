Inca un om al strazii a fost descoperit ucis si incendiat la Galati

Ziare.

com

"Este vorba despre un om fara adapost, cu varsta intre 45 si 50 de ani, descoperit injunghiat si incendiat in municipiul Galati, pe strada Lebedei, intr-o casa dezafectata", a declarat, luni, purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, Liliana Istrate.Parchetul a deschis in acest caz un dosar penal pentru omor, efectuandu-se cercetari pentru indentificarea autorului faptei.In octombrie 2016, un barbat a incediat alti doi oameni ai strazii tot la Galati, in urma unei simple altercatii pe care o avusese cu unul dintre ei. In decembrie 2017, el a fost condamnat la 18 ani de inchisoare, dar decizia nu e definitiva