Incendiu la o cladire in centrul Capitalei, langa ANAF UPDATE

Arde pe o suprafata de 200 de mp, informeaza ISU Bucuresti Ilfov.Conform sursei citate, au fost luate masuri pentru limitarea accesului pentru persoane, avand in vedere ca se produc explozii ale unor recipiente sub presiune. In perimetrul acestui teren sunt depozitate mai multe tipuri de materiale combustibile si deseuri,ISU Bucuresti Ilfov transmite ca nu sunt persoane ranite.Se actioneaza pentru stingere cu trei autospeciale.In zona se afla ANAF si Ministerul Justitiei.- Politia Capitalei anunta ca un cetatean indian este banuit ca a provocat incendiul. Acesta are permisul de sedere in Romania expirat si s-ar fi certat cu iubita, de aceea ar fi declansat focul, conform unor surse citate de Mediafax."Intrucat au existat indicii ca incendiul ar fi fost provocat, politistii s-au sesizat din oficiu si au intocmit un dosar penal, fiind identificat un barbat banuit de provocarea incendiului, acest fiind imobilizat si condus la sediul subunitatii pentru verificari. Din verificari, a rezultat faptul ca acesta este cetatean indian, iar permisul de sedere pe teritoriul Romaniei este expirat", a transmis Politia Capitalei.A.G.