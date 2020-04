Incendiu de padure la Cernobil, chiar in zona de excludere din jurul centralei. Ucraina a mobilizat aviatia

Ziare.

Flacarile s-au intins pe mai mult de 20 de hectare in parcela forestiera situata in jurul centralei avariate, la aproximativ o suta de kilometri nord de capitala Kiev. Doua avioane, un elicopter si o suta de pompieri au fost mobilizati pentru a lupta impotriva incendiului.Serviciile de urgenta au declarat duminica intr-un comunicat ca incendiul a fost controlat si ca nu a fost detectata nicio crestere a radioactivitatii aeriene, dupa ce cu o zi inainte raportasera "dificultati" in eforturile lor de a stapani focul din cauza cresterii radioactivitatii in unele locuri.Autoritatile au dat asigurari ca localitatile invecinate nu sunt in pericol.Reactorul numarul 4 al centralei de la Cernobil a explodat pe 26 aprilie 1986 contaminand, conform unor estimari, pana la trei sferturi din Europa. Dupa dezastru, autoritatile au evacuat sute de mii de oameni. O zona vasta, care acopera peste 2.000 de kilometri patrati, a ramas abandonata.Alte trei reactoare ale centralei au continuat sa functioneze dupa tragedie. Ultima a fost oprita in 2000, marcand sfarsitul intregii activitati industriale de la Cernobil.