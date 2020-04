Incendiu de proportii in Buzau: Ard mai multe dealuri, inclusiv o padure de pini. Se intervine cu elicopterul

Ziare.

com

Incendiul a fost semnalat, vineri dupa-amiaza, in localitatea Breaza. Initial, focul a cuprins vegetatia uscata de pe dealuri, insa apoi a ajuns intr-o padure de pin si plop.De atunci, in fiecare zi, peste 100 de oameni - pompieri, voluntari, angajati de la Ocolul Silvic - fac eforturi sa lichideze incendiul. Sambata, in zona a fost trimis si un elicopter cu care se incearca stingerea focului. Misiunea pompierilor este ingreunata de vant, de terenul accidentat si de solul uscat care favorizeaza arderea.Duminica, incendiul se manifesta inca, dar autoritatile spun ca este localizat.Potrivit Prefecturii Buzau, prefectul Leonard Dimian, insotit de subprefectul Alecu Vasile si de seful ISU Buzau, col. Valeriu Enache, au inspectat, duminica, zona afectata de incendiul care a fost declansat de arderea necontrolata a vegetatiei uscate de pe dealurile din zona.Date fiind numarul important de forte de interventie (110 persoane din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, Agentiei Nationale pentru Imbunatatiri Funciare, Directiei Silvice) si actiunile Inspectoratului General de Aviatie al MAI, care a trimis la fata locului un elicopter Mi-17/Mi-8, arderea cu flacara a fost eliminata, iar incendiul a fost localizat. In acest moment, se actioneaza cu un efectiv de peste 60 de persoane pentru eliminarea efectelor incendiului de la nivelul litierei, a anuntat Prefectura Buzau.