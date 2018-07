Incendiu de proportii la Portile de Fier I, unde a luat foc un transformator UPDATE Focul a fost stins

UPDATE:

Reprezentantii Hidroelectrica au declarat pentru Agerpres ca focul a fost lichidat.Potrivit acestora, grupul 4 de producere a energiei din cadrul hidrocentralei a fost oprit pentru siguranta.Ministrul Energiei, Anton Anton, a anuntat, la Antena 3, ca secretarul de stat din minister care se ocupa de situatii de urgenta, Andrei Petrisor Maioreanu, se afla in drum spre hidrocentrala."Am luat toate masurile urgente necesare pentru a limita efectele care sunt neplacute si sunt si efecte economice", a spus Anton Anton.Mai multe autospeciale ale ISU Mehedinti au fost trimise in zona.Potrivit primelor informatii primite din partea purtatorului de cuvant al ISU Mehedinti, Flavius Iscru, incendiul a pornit la un transformator de la intrare si se manifesta cu flacara deschisa."Este incendiu la un transformator de mare putere al hidrocentralei Portile de Fier 1. Incendiul este localizat. Intervenim cu sase autospeciale de lucru cu apa si spuma, ambulanta SMURD, un autocamion pentru interventie", a spus Flavius Iscru.Reprezentantul ISU Mehedinti a spus ca nu sunt victime in urma incendiului.