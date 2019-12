Incendiu de proportii la un depozit de masini din Bucuresti. Se actioneaza greu din lipsa de hidranti (Video)

Ziare.

In exteriorul halei sunt si alte spatii de depozitare, a anuntat, joi seara, ISU Bucuresti-Ilfov.Sursa citata a precizat ca au fost trimise 12 autospeciale de stingere, 2 echipaje SMURD si cel de descarcerare.In interiorul depozitului sunt autoturisme, iar interventia este ingreunata de lipsa hidrantilor."Posibilitati reduse de alimentare cu apa din reteaua de hidranti. Se trimit si motopompe si e posibil sa se realizeze alimentare si din lac", au mai precizat reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov.A fost emisa si o avertizare prin sistemul RoAlert pentru bucuresteni. Oamenii sunt sfatuiti sa ocoleasca zona si rugati sa elibereze caile de comunicatii pentru a facilita accesul structurilor de interventie "Daca sunteti in apropiere, luati masuri de adapostire si autoprotectie. Degajari mari de fum", se mai arata in mesajul RoAlert.