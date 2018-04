Incendiu devastator langa Sydney: Flacarile au inceput sa mistuie suburbiile orasului (Video)

Ziare.

Un angajat al serviciului de pompieri, Shane Fizsimmons, a declarat ca focul este "foarte agresiv" iar unii locuitori au fost sfatuiti sa caute adapost pentru ca o evacuare ar fi prea periculoasa.Vremea din ultimul timp a fost neobisnuit de calduroasa in Australia si vantul puternic a impins flacarile catre suburbii.Pasagerii unui tren au filmat cum focul a cuprins zonele rurale. Imagini dramatice aratau imprejurimile cuprinse de flacari si fum gros.Aproximativ 2.500 de hectare au ars, conform pompierilor. Peste 70 de autospeciale de pompieri sunt stationate pe drumurile care separa padurile de case in timp ce elicopterele aruncau apa peste flacari.Prim-ministrul Malcolm Turnbull a laudat interventia serviciilor de urgenta."Este neobisnuit de cald si evident, acesta este un motiv de ingrijorare dar trebuie sa facem fata celor mai grele provocari care vin de la Mama Natura iar in astfel de situatii iese la iveala spiritul australienilor", a declarat el.